Le nombre de morts sur les routes de Moselle en hausse en 2022, appel à la prudence des autorités

Les chiffres de la sécurité routière en Moselle s'annoncent très mauvais, pour 2022. En novembre dernier, la préfecture faisait officiellement état de 39 décès depuis le début de l'année sur les routes du département, soit 17 de plus qu'en 2021 à pareille époque.

ⓘ Publicité

En ce mois de décembre, les accidents mortels ont été également nombreux : un piéton renversé à Stiring-Wendel le 5 décembre, deux automobilistes tués sur l'autoroute A4, le 8 décembre à Longeville-lès-Saint-Avold et le 15 à Loupershouse . Deux autres morts encore sur le réseau secondaire, le 12 décembre dans le pays naborien et le 20 décembre à la sortie de Sainte-Barbe .

Relâchement dans les comportements au volant

Selon un bilan officiel mais pas encore consolidé par les services de l'Etat, la violence routière a fait 45 morts en Moselle, entre le 1er janvier et le 25 décembre 2022.

Adélie Pommier, la directrice de cabinet du préfet de la Moselle, explique cette hausse de la mortalité par un certain relâchement des usagers de la route depuis la sortie progressive de la crise sanitaire : "Nous sommes dans l'après restrictions liées au Covid. Certains ont peut-être aussi perdu des réflexes en n'ayant plus l'habitude de conduire, ou se relâchent, tout simplement". Ce relâchement se traduit souvent par le triptyque alcool-drogue-vitesse.

En novembre dernier en Moselle, 106 permis de conduire ont été suspendus pour cause de stupéfiants. C'est plus que pour l'alcool, et c'est de plus en plus fréquent : "Souvent les deux sont liés. Ces deux facteurs de risque sont vraiment des priorités pour nous" indique Adélie Pommier qui précise que l'alcool reste impliqué dans dix accidents mortels 45 accidents mortels déplorés.

D'où le rappel des forces de l'ordre : en cette soirée de réveillon, si vous avez trop bu, ne prenez pas le volant, restez dormir sur place ou trouvez un conducteur Sam qui n'a pas bu pour vous ramener en toute sécurité. Les contrôles de la police et de la gendarmerie seront naturellement renforcés ce samedi soir et ce dimanche