Le nombre de morts sur les routes en hausse de 17,1% en février

France

Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a augmenté de 17,1% en février par rapport à l'année dernière. Cela représente 253 personnes tuées, soit 37 de plus qu'en février 2018, annonce ce jeudi la Sécurité routière.

Si l'année 2018 a été marquée par une baisse "historique" de la mortalité routière, 2019 commence mal avec deux mois consécutifs d'augmentation. D'autres indicateurs comme le nombre d'accidents corporels et le nombre de personnes blessés sont respectivement en hausse, respectivement de 22,3% et 21,5%.

La dégradation des radars fixes jugée en partie responsable

La Sécurité routière accuse la dégradation des radars fixes d'être en partie responsable de cette situation. "Après la hausse de la mortalité routière constatée en janvier 2019 (+3,9%), l'effet de la forte dégradation des radars fixes s'amplifie et se traduit par un relâchement des comportements sur l'ensemble des réseaux routiers", précise-t-elle dans un communiqué.

Le ministre de l'Intérieur a expliqué au début du mois que 75% des radars ont été dégradés. Christophe Castaner a imputé ces actes au mouvement des gilets jaunes.

La plus forte mortalité des cyclistes relevée "depuis dix ans"

Dans le détail, ce mois de février a notamment été marqué par une hausse de la mortalité des cyclistes. Il s'agit de "_la plus forte relevée pour un mois de février depuis dix ans, avec 18 décès estimé_s", souligne la Sécurité routière. Les piétons, les jeunes de 18-24 ans et les seniors de 65 ans et plus sont également impliqués dans plus d'accidents.

Cette nouvelle risque de relancer la polémique sur l'abaissement à 80km/h de la vitesse maximale obligatoire, tandis que le Sénat veut permettre aux départements de revenir sur cette mesure.