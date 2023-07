Le nombre de personnes blessées ou tuées à vélo augmente fortement en Charente-Maritime

En Charente-Maritime, les chiffres ne sont pas bons en zone gendarmerie. Pour les accidents concernant un cycliste, si il n'y avait eu que 14 accidents corporels en 2021, sans décès, il y a eu une augmentation de 57% des accidents en 2022, avec surtout, 5 morts à vélo. La tendance se confirme en 2023. Pour le premier semestre, les augmentations grimpent en flèche, +75%, avec un décès d'un cycliste à Loix mardi dernier, ce qui explique la présence importante en bord de routes ou de pistes cyclables ce week-end.

15 000 flyers doivent être distribués, de l'Ile-de-Ré à l'Ile d'Oléron en passant par Châtelaillon-Plage. Des petites feuilles en papier avec un rappel des règles de sécurité :

Je porte un gilet réfléchissant la nuit et lorsque la visibilité est insuffisante Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, et vivement conseillé pour tous les cyclistes Je roule dès que cela est possible, sur les pistes cyclables plutôt que sur la route A vélo aussi, je respecte les priorités et j'indique avec mon bras mes changements des direction A vélo aussi, je ne conduis pas en état d'ébriété ou sous l'emprise de produits stupéfiants Je n'utilise pas mon smartphone et ne n'écoute pas la musique avec des oreillettes Je suis content de mes capacités physiques et j'adapte ma sortie en conséquence

Flyer qui va être distribué à 15 000 exemplaires dès ce samedi © Radio France - Gérald Paris

Un rappel des règles de base pour tenter d'enrayer cette progression des accidents. Une hausse qui peut s'expliquer par une augmentation du nombre d'utilisateurs du vélo, mais aussi par des comportements de plus en plus dangereux. "Globalement, les cyclistes ne respectent pas le code de la route." Pour le préfet de Charente-Maritime, Nicolas Basselier "la nécessité de marquer un stop, laisser la priorité s'appliquent à tous, que l'on soit cycliste ou automobiliste. On ne peut pas perdre de points sur son permis de conduire lorsque l'on est à vélo, mais on peut très bien prendre une amende."

Et pour l'utilisation d'un téléphone à vélo, sachez le, c'est une contravention à 90 euros.