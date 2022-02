Le nouveau bac de Seine La Bouille - Sahurs baptisé

C'est le bac de Seine le plus fréquenté, entre La Bouille et Sahurs près de Rouen. 1.300 véhicules l'empruntent chaque jour. Et d'ici le mois de juin un bac tout nouveau tout beau, le bac 26, effectuera les rotations des 2 côtés de fleuve. Il a été officiellement baptisé ce lundi à Dieppe à la société Manche Industrie Marine qui l'a construit. La mise à l'eau a elle été reportée en raison du mauvais temps.

Le bac 26 avant sa mise à l'eau à Dieppe © Radio France - Yves-René Tapon

"C'est une fierté pour nous, pour la ville de Dieppe et pour la Normandie, que ce bac soit construit en Normandie" se réjouit Jacques Failly président de la société Manche industrie Marine. La principale nouveauté est la motorisation très silencieuse et la possibilité d'emporter 12 voitures. Après des essais et la formation des pilotes et mariniers de nouveau bac de Seine prendra du service au mois de juin.

C'est une fierté pour nous. Jacques Failly président de Manche industrie Marine

Le chantier de Dieppe avait déjà construit le bac de Yainville. Chaque bac coûte au département de Seine-Maritime 3,6 millions d'euros. "Le coût de fonctionnement des différents passages d'eau de la Seine (8) est de 10 millions d'euros par an" -précise Alain Bazille, le vice-président chargé des infrastructures- "c'est 10 millions de véhicules et 3 millions de passagers par an". Le département réfléchit maintenant au prochain remplacement de bac de Duclair.

Le reportage à Manche Industrie Marine Copier

Bac de Seine entre La Bouille et Sahurs près de Rouen © Radio France - Yves-René Tapon