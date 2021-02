Le nouveau bus 100% électrique de la Métropole d'Orléans bientôt en service

Orléans Métropole a réceptionné la livraison de son tout premier nouveau bus 100% électrique. 28 autres viendront équiper le réseau d'ici la fin de cette année 2021. C'est le premier acte du renouvellement quasi complet du parc vétuste du réseau de bus orléanais. Son constructeur espagnol a connu récemment quelques déboires. Sur la question d'un réseau tout électrique ou d'un mix énergétique, la Métropole affirme vouloir la tenue de discussions.

29 exemplaires d'ici la fin de l'année

Beau comme un camion ou plutôt comme un bus. Le nouveau modèle de transports publics 100% électrique, qui va équiper le réseau de bus orléanais, a dévoilé au grand jour ses contours. Lumineux, couleur bleu et sable de Loire, il a un air de famille avec son cousin le tram. Avec 26 places assises, 50 debout et six pour les personnes en situation de handicap, il peut parcourir 220 km avec une recharge complète en moins de 6 heures. Il est équipé également de caméras à 360° sur sa carrosserie. Il est la tête de série d'une flotte de 28 autres mêmes exemplaires qui seront livrés d'ici la fin de l'année.

L'intérieur très lumineux du nouveau bus 100% électrique de la Métropole d'Orléans © Radio France - Christophe Dupuy

Le couac d'Amiens

Cette flotte de bus entièrement électrique a été achetée par la Métropole à la société Irizar, basée près de Saint-Sébastien au pays basque espagnol. Ce fabricant a connu récemment quelques avatars. La semaine dernière, seul 6 bus sur 43 du constructeur espagnol, qui équipe le réseau de la Métropole d’Amiens, ont pu circuler. Des bus électriques cloués au dépôt en raison du froid. Les bouteilles d’air qui alimentent le système de freinage ont gelé et le chauffage alimenté par un système de pompe à chaleur n’a pas fonctionné. Risible mais embarrassant pour l’entreprise basque espagnole qui "travaille à la résolution de ces problèmes" selon son directeur général, Imanol Régo. Cette flotte de 29 bus électriques du constructeur Irizar a couté 20,5 millions d’euros à la Métropole.

Le nouveau bus 100% électrique de la Métropole d'Orléans a été fabriqué par la société Irizar à Saint-Sébastien en Espagne © Radio France - Christophe Dupuy

Sur le sujet, Christophe Chaillou se dit confiant. Le modèle livré pour le réseau orléanais comme pour celui de Strasbourg est plus "récent" indique le président d'Orléans Métropole. Et dans la capitale alsacienne où il a fait aussi très froid la semaine dernière, "il n'y a pas eu de problème" ajoute Christophe Chaillou. D’ici 2026, ce sont 129 bus sur 174 qui devront être renouvelés sur le réseau considéré comme "vétuste".

La promesse d'un débat au sein de la Métropole

Mais quid de la suite ? Alors que l’on pensait que le tout électrique avait été définitivement abandonné par la nouvelle majorité de la Métropole, contrairement à la volonté de son ancien président Olivier Carré, Christophe Chaillou promet "de rouvrir le débat". L’actuel président socialiste de la Métropole ne ferme pas la porte au tout électrique. "Si le débat nous amène à penser que c'est sur tous les plans, la meilleure solution qui s'impose, nous l'examinerons, nous ne sommes pas dogmatiques" indique Christophe Chaillou qui estime cependant que "_100% d'une même énergie pourrait nous rendre dépendants_, s'agissant de l'électrique, il y a le problème des batteries mais aussi celui des éléments budgétaires". Autrement dit sa préférence va à un mix énergétique, reste à savoir dans quelles proportions.