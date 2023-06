Le nouveau carrefour routier d'Ahuy rouvre à la circulation

Les bouchons sur le rond-point d'Ahuy, c'est terminé ? Ce nouvel aménagement de la Lino ouvre vendredi 2 juin en fin d'après-midi après son inauguration par les élus. C'est la fin de près de cinq mois de travaux.

Trois bretelles à trois millions d'euros

Pour soulager les usagers agacés par les bouchons quotidiens, trois nouvelles bretelles ont vu le jour, pour un coût d'environ trois millions d'euros. Dans le sens Toison-d'Or - Plombières-lès-Dijon, un nouveau giratoire permettra de rejoindre Ahuy, Dijon et Fontaine-lès-Dijon. À partir de la route métropolitaine 107A, les automobilistes pourront s'engager sur la Lino. Selon Jérôme Vouland, "ces deux nouvelles bretelles vont permettre aux usagers qui veulent rentrer sur ou sortir de la Lino depuis ce secteur d'éviter d'emprunter le giratoire sur la Lino". Même chose au Sud-Est, depuis la zone d'activités : la troisième bretelle "permet de s'insérer sur la Lino en direction" de la Toison-d'Or. Cette dernière est d'ailleurs ouverte à la circulation depuis le 12 avril dernier.

Pas une solution miracle

Jérôme Vouland se félicite de l'aboutissement de ce chantier : "on a réalisé ces travaux en moins de cinq mois [...] on livre l'aménagement un petit peu plus tôt que ce qu'on l'avait imaginé". Pour les plus sceptiques, il le réaffirme : "l'aménagement va réduire significativement les bouchons [...] dans les deux sens de circulation aux heures de pointe les plus chargées". Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce que cette nouveauté règle automatiquement tous les problèmes dans ce secteur. De là à nécessiter l'aménagement en deux fois deux voies sur la Lino ? L'agent de la DREAL ne se mouille pas : "ce qui est sûr c'est que l'aménagement permet de préserver l'avenir en augmentant les capacités de la Lino, en revanche savoir à quel moment" le chantier de la deux fois deux voies "devra être fait, ou s'il devra être fait, on n'est pas en mesure de répondre aujourd'hui à cette question."

Les cyclistes et les piétons pas oubliés

Autre aménagement, cette fois pour les piétons et les cyclistes : Ils pourront bénéficier également d'une piste dédiée, pour relier Dijon à Ahuy. Des travaux réalisés cette fois par la métropole sont toujours en cours, et vont se poursuivre encore pour quelques mois.

Jusqu'à 32 000 véhicules par jour

Mais pourquoi un tel chantier ? "Assez rapidement après la mise en service de la Lino [...] des dysfonctionnements dans ce secteur sont apparus" explique Jérôme Vouland, directeur de projet pour la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). "Le trafic sur la Lino a augmenté beaucoup plus vite que ce qui avait été anticipé au départ" poursuit-il. En effet, on dénombre chaque jour jusqu'à 32 000 véhicules circulant autour de l'échangeur d'Ahuy. Une situation problématique amenant régulièrement à la formation de ralentissements sur cette zone.