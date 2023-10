Le nouveau pont sur l'A7 partiellement ouvert à Bourg-lès-Valence

L'autoroute A7 est restée coupée toute la nuit entre Valence Sud et Valence Nord, le sens Marseille-Lyon, le temps de mener à bien une étape clé avant l'ouverture totale du nouveau pont autoroutier qui enjambe la RN7 à Bourg-lès-Valence. Ces opérations complexes ont pris du retard : l'autoroute devait rouvrir à 6h du matin, il a finalement fallu attendre 8h ce mardi. Tout le trafic s'est reporté en ville et autour : ce qui, à l'heure de pointe, a provoqué une très grosse pagaille en amont sur l'autoroute, mais aussi sur le contournement de Valence (la LACRA) et la plupart des grands axes de l'agglomération valentinoise.

ⓘ Publicité

Un chantier important

Il a fallu raccorder l'A7 et le nouveau pont. "Nous avons dû raboter sur 9 centimètres et finir les signalisations", explique Nelly Destève, responsable communication chez Vinci Autoroutes. Le nouveau pont a rouvert sur deux voies dans le sens Marseille-Lyon. Mais les travaux ne sont pas terminés : l'autre sens sera ouvert à la circulation d'ici fin octobre. En attendant le chantier se poursuivra de nuit. Viendra ensuite l'heure de la démolition du pont provisoire, utilisé depuis le début des travaux par les automobilistes. Ces opérations se dérouleront de novembre 2023 à mars 2024.