Le nouveau souterrain de la gare de Laroche-Migennes inauguré

Après 5 mois de travaux, le passage souterrain rénové de la gare de Laroche-Migennes a été inauguré ce mercredi. Un des lieux les plus déprimants du département retrouve enfin de la lumière... mais la question de l'accessibilité n'est pas encore réglée.

C'était un lieu tristement célèbre dans l'Yonne : le souterrain de la gare de Laroche-Migennes était sombre, sale et anxiogène. Mais ce mercredi matin, après 5 mois de travaux, c'est un lieu accueillant et lumineux qui a été officiellement inauguré.

François Boucher, le maire de Migennes, Michel Neugnot, premier vice-président de la Région et Sandrine Azemard, directrice régionale des gares ont inauguré le passage souterrain rénové. © Radio France - Damien Robine

Ce souterrain accueille 320 000 piétons par an : des voyageurs de la SNCF mais aussi des habitants du secteur, qui l'utilisent pour aller de leur quartier au centre-ville. Pour améliorer leur confort et leur sécurité, d'importants travaux ont été réalisés d'avril à fin septembre dernier. Ces travaux , d’un montant de 1 550 000 €, ont été financés en totalité par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Des travaux indispensables

Ce souterrain n'avait pas été rénové depuis plus de 50 ans. Les travaux étaient donc devenus indispensables : "Sans parler de coupe-gorge, c'était un souterrain qui était quand même vétuste, mais c'est terminé, nous avons presque un souterrain 2.0 ", se réjouit le maire de Migennes, François Boucher, "on a de la clarté, tout est fait pour que les gens s'y sentent bien. La région et la SNCF ont bien travaillé".

L'accessibilité : pas avant 2026

Le souterrain de la gare de Laroche-Migennes est donc désormais beaucoup plus accueillant, mais il n'y a toujours pas eu d'aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Et il faudra encore attendre quelques années selon Michel Neugnot, le vice-président de la Région en charge de la mobilité : "Cette gare n'est pas dans le schéma d'accessibilité qui se termine en 2025. Quelques aménagements ont été faits mais il faudra évidemment aller beaucoup plus loin. Nous allons d'abord terminer les travaux prévus dans 25 autres gares de Bourgogne-Franche-Comté, avant de consacrer d'autres dizaines de millions d'euros - car ce sont des montants de cet ordre - pour rendre d'autres gares accessibles", explique l'élu.

Des images du passage souterrain avant les travaux ont été accrochées aux murs, histoire de rappeler aux passants les progrès réalisés. © Radio France - Damien Robine

Le conseiller régional précise toutefois qu'il existe un service pour les personnes à mobilité réduite qui doivent emprunter la gare de Laroche : "ce service s'appelle accès TER Plus. La personne téléphone en amont pour être prise en compte, pour que son handicap soit pris en compte".