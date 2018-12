Le nouveau tracé du TER Caen-Rennes enterre la petite gare de Carantilly

Depuis ce dimanche, les TER entre Caen et Rennes empruntent un nouveau tracé qui passe par Granville. Mais il ne s'arrêtera désormais plus à Carantilly. La région évoque la très faible fréquentation de la gare. Le maire dénonce des chiffres biaisés.

"Ce que je n'admets pas, c'est que les politiques ne nous défendent pas. J'ai écris à Philippe Gosselin, il ne m'a pas répondu", se désespère le maire de Carantilly, Pierre Bourge. Depuis ce dimanche 9 décembre, les TER de la ligne Caen-Rennes ont changé de tracé et d'horaires. Ils passent désormais par Granville, via la virgule de Folligny, remise en service pour l'occasion. Mais la petite gare de sa commune, située à mi-chemin entre Saint-Lô et Coutances, en fait les frais.

Pas assez de voyageurs, selon la région

Le Conseil régional, en charge des trains régionaux, a expliqué le changement du tracé par une étude réalisée sur les besoin de transports dans la région. "On a étudié les besoins en mobilité des Normands, en étudiant les traces laissées par leurs téléphones mobiles, et on a vu que les besoins de mobilité entre Caen et Granville étaient très importants", nous expliquait en septembre Jean-Baptiste Gastinne, vice-président en charge des transports à la région. Et l'étude montre que très peu de téléphones "bornent" à Carantilly.

Je conteste les chiffres de la région, car si vous venez à Carantilly avec votre portable, vous verrez qu'on est en quasi-zone blanche. On veut faire croire qu'il n'y a qu'un voyageur par-ci par-là, c'est complètement faux"

Des chiffres que le maire conteste. "Carantilly est à la charnière de trois cantons, on a beaucoup de gens qui viennent de Cerisy-la-Salle pour prendre le train, notamment avec le centre international de conférence, ils venaient à Carantilly prendre le train pour se rendre à Saint-Lô ou Lison pour aller vers Paris", affirme Pierre Bourge.

140 années de service et puis plus rien

Les trains ont cessé de s'arrêter depuis ce dimanche 9 décembre à Carantilly. "Cette desserte elle existe depuis 1878, et depuis ce temps-là les trains s'arrêtaient à Carantilly. Du jour au lendemain on arrête tout, et on ne met rien en face". Surtout, il est très énervé d'avoir été prévenu à la dernière minute : "On m'avait fait comprendre que l'arrêt pourrait être aménagé dans le temps, et c'est la SNCF qui m'a appris que tout s'arrêterait le 9 décembre".

Ce sont des décisions prises à 200 km de là par des gens qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit, et qui sont déconnectés"

"Ce que je n'admets pas, c'est que nos politiques ne disent rien. Parce que moi, mes habitants m'interpellent. Ceux qui amènent leurs enfants à la gare en faisant 5 km en voiture, maintenant, ils vont devoir faire 30 ou 40 km", assure le maire de la commune. Le bâtiment de la gare, lui, a déjà été racheté par la mairie, qui l'a transformé en habitation.