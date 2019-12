Le nouveau Tram 9 dévoilé

Le futur tramway Tram 9 a été présenté pour la première fois ce mardi. Reconnaissable avec sa signature lumineuse extérieure, 100% LED.

Il va relier la porte de Choisy dans le 13ème de Paris jusqu'au centre-ville d’Orly dans le Val-de-Marne. Cette nouvelle ligne va traverser les villes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly et Paris.

21 rames seront ensuite livrées pour être prêtes pour le lancement officiel fin 2020.

La première rame du Tram 9 est arrivée à l’atelier-garage d’Orly.

Jusqu’en septembre 2020, cette rame procèdera à des essais qui s’effectueront entre l’atelier-garage à Orly et la rue Christophe Colomb à Choisy-le-Roi et qui permettront de vérifier point par point le matériel et le réseau ferré. La construction des 21 rames suivantes se poursuit, 2 à 3 rames seront livrées par mois, tout au long de l’année 2020.

D’une longueur de 45 mètres, ces rames pourront transporter jusqu’à 314 voyageurs et seront équipés de 32 ports USB par rame mis à la disposition des voyageurs.