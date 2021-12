Découvrez le tracé du nouveau tram nord entre Strasbourg et Schiltigheim

Après trois mois et demie de consultations, cinq réunions publiques parfois houleuses, 1 000 contributions citoyennes recueillies, l'Eurométropole a dévoilé ce vendredi matin le tracé de la future ligne du tram Nord entre Strasbourg et Schiltigheim.

Vous aviez la possibilité de voter pour trois propositions de tracé. C'est la première option qui a été retenue, la rue du général de Gaulle. La nouvelle ligne du tram Nord partira de la place de Haguenau, empruntera une petite portion de la route de Bischwiller avant de bifurquer vers l'ouest au niveau de la brasserie Fischer pour rejoindre rue Hélène Schweitzer. Elle récupérera ensuite la rue du Général de Gaulle.

Cinq arrêts, disposés tous les 500 mètres environ devraient jalonner l'artère de Schiltigheim jusqu'au croisement de l'avenue de Périgueux. Là, un parking-relais pourrait voir le jour. Le projet est encore à l'étude.

Les nouveaux arrêts de tramway devraient permettre aux habitants à 500 mètres à la ronde d'accéder plus facilement aux transports - Eurométropole de Strasbourg

La présidente de l'Eurométropole Pia Imbs, la maire de Schiltigheim Danielle Dambach, la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian le vice-président en charge des mobilités Alain Jund l'affirment de concert : cette nouvelle ligne doit permettre de mettre fin à "l'hégémonie de la voiture" et de "réinventer tout un secteur".

Le nouveau tramway doit permettre de raccourcir les temps de trajets entre Strasbourg et Schiltigheim et désenclaver certains quartiers, comme la cité des Ecrivains.

Pas de mise en service avant 2026

Patience, vous ne grimperez pas de sitôt dans ce nouveau tram. Après les votes en conseils municipaux de Schiltigheim, Bischheim et Strasbourg, le conseil de l'Eurométropole votera le nouveau tracé vendredi 17 décembre.

Des études d'avant-projet seront réalisées en 2022. Ce sont elles qui détermineront plus précisément le visage de cette nouvelle ligne. A quoi ressembleront les aménagements urbains, le long des rails et place de Haguenau, vouée à devenir une place ? Quel sera le tracé exact ? La restitution des diagnostics et des études d'avant-projet auront lieu en automne 2022.

Les travaux pourraient débuter en 2024. Les premiers trams pourraient rouler les rails du tram Nord à l'horizon 2026.

Strasbourg aura également sa nouvelle ligne de tram

En plus de la nouvelle ligne au nord, l'Eurométropole et la ville de Strasbourg en particulier vont se doter d'une nouvelle artère ferroviaire vers l'est qui empruntera le tracé de l'avenue des Vosges, depuis la place de Haguenau, en direction des institutions européennes. Là encore, l'intention est de limiter la place de la voiture, de réduire les nuisances sonores et la pollution inhérentes à ce mode de transport.

De telles modifications du réseau de tramway de l'Eurométropole entraîneront une nécessaire refonte de l'ensemble des lignes, précise l'exécutif de la collectivité.