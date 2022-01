Le nouvel échangeur de Belcodène sur l'A52 prochainement mis en service

Inauguration ce jeudi 13 janvier du nouvel échangeur de Belcodène sur l'Autoroute A52. Un projet attendu depuis 18 ans et déclaré d'utilité publique en 2015. Après plus de deux ans de travaux qui ont vu l'élargissement dans les deux sens de circulation de l' A52 au niveau du futur échangeur, on constate la création de giratoires, d’un pont, et d’une gare de péage.

Un trafic réduit de moitié selon les prévisions

Ce nouvel aménagement va donc diminuer de près de moitié le trafic sur la D96 et desservir plus facilement pas moins de 10 communes du pays d'Aubagne et de l'Etoile : Belcodène, La Bouilladisse, Peynier, Gréasque, St Savournin, Mimet, Cadolive, Fuveau, Peypin et La Destrousse. Mais également de limiter la concentration de véhicules à hauteur de l"échangeur de Pas-de-Trets.

"Près de 22 000 véhicules traversent chaque jour ma commune" - Yves Mesnard, maire de Roquevaire

Et si il y a besoin de chiffres pour mieux comprendre l'intérêt du nouvel échangeur: entre 11.000 et 13.000 véhicules traversent chaque jour la Bouilladisse selon Vinci Autoroutes, et près de 22.000 passent par Roquevaire, selon le maire Yves Mesnard : "c'est un flot ininterrompu de véhicules qui traversent Roquevaire du matin au soir ! Avec mes collègues maires de la vallée de l'Huveaune, nous avons porté le dossier pendant des années pour obtenir cette sortie qui va grandement fluidifier la circulation et limiter les embouteillages."

Une mare pour la biodiversité

Mais au delà de la sécurité et de la réduction des nuisances liées au trafic, il y a dans ce projet tout un aspect environnemental : une seule gare de péage pour limiter l’emprise sur le terrain, la réalisation de quatre bassins pour la protection de la ressource en eau. La plantation d’essences locales (chênes verts, cyprès, thym, romarin) et surtout la création d’une zone humide, une mare de près de 2000 m2 afin de préserver la flore et la faune locales comme les libellules ou le « crapaud commun » très présents dans ce secteur.

L'échangeur de Belcodène pourrait être mis en service après les audits, restitutions, levée de réserves et autres obigations avant la mi-février.