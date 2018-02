Comme chaque année, le magazine Auto Plus dévoile ce vendredi en exclusivité la liste des 50 modèles les plus volés en France. En tête du classement : la Smart Fortwo suivie par la Clio 4 de Renault.

Auto Plus nous dévoile la liste des modèles les plus volés dans l'hexagone. En France, une voiture est vandalisée toutes les 5 minutes ce qui représente 285 véhicules par jour et environ 110 000 par an. Des voleurs qui ciblent presque toujours les mêmes automobiles.

La Smart Fortwo et la Clio 4 prisées des voleurs

La petite citadine allemande occupe la première place de ce classement pour plusieurs raisons. Elle est facile à pirater électroniquement, facile à démonter et ses pièces détachées se revendent très bien. À la seconde place, une marque française fait son entrée sur le podium. La Clio 4 de Renault fait même un bond spectaculaire et passe de la 6ème à la 2ème place en un an. En cause, un système de démarrage la aussi trop facilement piratable. Le Range Rover Evoque vient compléter ce podium même si des améliorations ont été faites sur le dispositif de protection.

Près de 300 voitures volées par jour en France

La plupart de ces vols se font avec la technique du "mouse jacking". Il s'agit de pirater le système de sécurité électronique d'un véhicule pour le démarrer sans clé et sans effraction. Une bonne nouvelle quand même le nombre de vol a baissé de 5,1% en 1 an. Retrouvez la liste complète des 50 voitures les plus volées sur le site du magazine Auto Plus.