Le palmarès des radars qui ont le plus flashé en Côte-d'Or en 2016

En tout, les vingt-deux radars du département ont flashé 200 000 fois en 2016. Pour autant, les accidents de la route continuent de faire de nombreuses victimes. La préfecture tente de trouver de nouvelles solutions.

108 598. C'est le nombre de véhicules flashés en 2016 par le radar de l'A6 au niveau de Bessey-en-Chaume, à la tête du classement. Les vingt-et-un autres radars de Côte-d'Or se portent aussi très bien et font des sous. Mais en un an, il y a eu deux accidents corporels de plus sur nos routes, 212 contre 210 en 2015. Ces radars ne seraient donc pas efficaces. La préfecture du département cherche de nouvelles solutions, des alternatives à la répression.

Des feux "ondes vertes"

Vous les connaissez déjà peut-être sans le savoir, mais trois feux tricolores sont concernés dans la descente de la Toison d'Or à Dijon. Un système y est installé pour vous forcer à lever le pied si vous passez le premier feu en roulant trop vite. Pas de flash ni d'amende, mais un deuxième feu qui passe au rouge et qui vous bloque trois minutes.

Ces feux forcent donc les conducteurs à respecter les 50 km/heures de rigueur en centre-ville, et à les calmer, sans punir leur portefeuille, même s'ils roulent vingt km/heures au dessus de la vitesse réglementée.

Vous pouvez connaître la fréquence de flash de votre radar

Un constat : les conducteurs continuent de rouler vite en Côte-d'Or

À Fenay, le radar fixe de la route de Dijon a même flashé 140 fois, soit 900% de plus en 2016 qu'en 2015. Ce n'est pas étonnant pour Génaro, un cuisinier qui tient une baraque à frites sur la départementale et qui, depuis son comptoir, a souvent des coups de frayeur.

"Les voitures passent très vite, surtout en fin de soirée. J'ai déjà aidé des personnes âgées à traverser tellement c'est dangereux. On dirait même une nationale !", déplore-t-il.