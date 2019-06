Haute-Savoie, France

Ça y est, le Panoramic Mont Blanc rouvre ce dimanche 30 juin ! Cette télécabine qui relie l'Aiguille du Midi à la pointe Helbronner au dessus de la vallée blanche et du glacier du Géant est restée fermée pendant 18 mois.

En janvier 2018 la tempête Eléonor a fait des dégâts sur cette télécabine. Il a fallu changer notamment un des câbles porteurs, long de plus de 3km, qui avait été sectionné par le givre et le vent. Le chantier était très compliqué à 3.600 mètres d'altitude. "Il faut des hélicoptères spécifiques et des entreprises aguerries pour ce genre de travail"', explique Mathieu Dechavanne, le directeur de la Compagnie du Mont-Blanc.

La Compagnie du Mont-Blanc, propriétaire du Panoramic a déboursé aux alentours de 1,5 millions d'euros pour sa remise en service.