Le Panoramique des Dômes circule à nouveau, après un éboulement sur les voies

Les touristes et les amoureux de la nature n'ont pas pu monter à bord du Panoramique des Dômes ce samedi. En cause, des pierres qui se sont détachées de la falaise et qui sont tombées sur les voies. Le trafic circule à nouveau ce dimanche matin.