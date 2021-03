Le Paris-Nice traverse la vallée du Rhône ce jeudi, des routes coupées au passage des coureurs

Les coureurs du Paris-Nice ne font que passer cette année en Drôme-Ardèche. La course se déroule à huis clos, sans public. Pour autant, ce passage va perturber la circulation à la mi-journée. La 5e étape longue de 200 kilomètres part de Vienne en Isère et arrive à Bollène dans le Vaucluse en descendant toute la vallée du Rhône. Les cyclistes passeront principalement par l'Ardèche, ils emprunteront la départementale 86 de Serrières jusqu'à Bourg-Saint-Andéol. Ils bifurqueront ensuite vers la Drôme pour une demi-heure de course de Pierrelatte à Suze-la-Rousse avant d'entrer dans le Vaucluse. Cela induira des coupures de routes et de ponts à la mi-journée.

Les principales coupures de routes et de ponts :

RD 820 Arrivée de l'Isère vers 11H50 par le pont de Serrières : coupure de la route entre 11H30 et 12h15

RD 86 Entre Serrières et Andance : coupure entre 11h15 et 12h30

Entre Andance et Sarras (07) : coupure de la route entre 11h30 et 12h30

Entre Sarras et Tournon (07) : coupure entre 11h30 et 13h00

Pont à Andancette (26) : coupure réalisée rue André Chaudier à l'entrée de la bretelle d'accès au pont menant à Andance. Horaires prévus : 11h45 jusqu'au passage de la voiture-balai (environ 35 min).

Entre Tournon et St Peray (07) : coupure de 12h00 à 13h15

Tain-l'Hermitage (26) Coupure réalisée à l'intersection de la N7 et de la D95N au niveau des feux tricolores. Horaires prévus : 12h15 jusqu'au passage de la voiture-balai (environ 35 min)

Entre Saint-Péray et Le Pouzin (07) : coupure de 12h30 à 14h00

Etoile-sur-Rhône (26) Coupure réalisée à la bifurcation de la N7 vers la D111A. Horaires prévus : 12h50 jusqu'au passage de la voiture-balai (environ 35 min).

A Valence, circulation déconseillée entre la Drôme et l'Ardèche de 12h30 à 13h30 . Pas de fermeture du pont Mistral et du pont des Lônes, mais coupures de circulation à prévoir en Ardèche. Horaires prévus : 12h55-13h30

Entre Le Teil et Viviers (07) : coupure de 13h30 à 14h45

Pour les ponts à Montélimar, circulation déconseillée entre la Drôme et l'Ardèche de 13h00 à 14h00 . Coupure différenciée sur les 2 ponts à hauteur de Rochemaure et du Teil. Poids Lourds : coupure réalisée chemin des marronniers, avec stockage jusqu'au rond-point de la D875. Véhicules Légers : coupure réalisée à la sortie du rond-point de la D875 donnant sur la D11. Les autres sorties pourront être empruntées. Horaires prévus : 13h40 jusqu'au passage de la voiture-balai (environ 35 min).

Pont à Donzère (26) Coupure réalisée 200 m avant le pont de la D93 N côté Drôme. Horaires prévus : 14h05 jusqu'au passage de la voiture-balai (environ 35 min)

Pierrelatte (26) Coupure réalisée sur la D59. Horaires prévus : entre 14h38 et 14h59, jusqu'au passage de la voiture-balai (environ 35 min).

Enfin, en Drôme, la course se rendra de Pierrelatte à Suze-la-Rousse (26), ce qui générera des perturbations de circulation entre 14h00 et 15h31, sur les routes suivantes : D59, D218, D859.

La course est à suivre en direct sur France 3. Toutes les précisions sur l'étape 5 sont à découvrir sur le site de la course.