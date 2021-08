Le parking devant la gare de Périgueux n'existe plus

Si vous reprenez le train pour la rentrée, vous allez constater du changement à la gare SNCF de Périgueux. Vous pouvez plus accéder au parvis, des panneaux de tôle bleus ont été installés. Il est en travaux et, depuis le 23 août dernier, et le chantier va durer 18 mois, jusqu'en décembre 2022.

Où se garer ?

Le parking SNCF devant la gare n'existe plus et n'existera plus à la fin du travaux. Pour se garer, il faut aller à droite quand on est face à la gare, continuer sur la rue Denis Papin pour rejoindre le parking Effia. Ce parking payant a été réaménagé, le marquage au sol refait, pour pouvoir accueillir plus de véhicules : 175 places sont désormais disponibles selon le Grand Périgueux.

Pour pouvoir déposer ou récupérer les voyageurs sans payer, les 15 premières minutes sont gratuites.

Où prendre le bus et le taxi ?

Les arrêts de bus et notamment ceux pour les Péribus sont déplacés sur la rue Denis Papin. Il en est de même pour les places des taxis. Ils sont installés sur des places de stationnement de la voirie qui sont désormais réservés pour eux.

La passerelle au dessus des voies détruites en décembre

Les espaces autour de la gare sont en train d'être réaménagés avec un grand chantier mis en place par la communauté d'agglomération, le Grand Périgueux. Cela a commencé avec l'avenue du Maréchal Juin, à l'arrière de la gare SNCF avec la création d'un "pôle d'échange multimodal", concrètement il y a désormais une voie propre aux bus, un local à vélo et des pistes pour les piétons et les cyclistes.

L'aménagement du parvis de la gare constitue la deuxième phase de travaux. A partir de décembre, débutent les travaux sur la passerelle qui enjambe les voies SNCF et permet de rejoindre à pied, l'avant et l'arrière de la gare, du parvis jusqu'à l'avenue du Maréchal Juin. L'ancienne passerelle doit être démolie au début du mois de décembre. La nouvelle doit être posée en juin prochain.

Le parking se trouve désormais à droite quand on est face à la gare. © Radio France - Charlotte Jousserand