Le parking Isenbart à Besançon va fermer une semaine pour travaux

Du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020, les services techniques de la Ville de Besançon et de Grand Besançon Métropole vont procéder à divers travaux d’entretien sur le parking Isenbart, un parking gratuit situé rue Isenbart, en contrebas de la gare Viotte.

Attention, stationnement interdit

Le parking sera donc entièrement fermé au public toute la semaine du 23 au 27 novembre 2020. "Les opérations engagées nécessitent la disponibilité totale du site" précise la Ville dans un communiqué.

Le stationnement parking Isenbart sera interdit pendant la durée des travaux. © Radio France - Anne Fauvarque

Les agents vont en effet procéder au nettoyage du parking, à la réparation des nids de poule, à la réfection du marquage au sol, au contrôle et au remplacement éventuel de l’éclairage public, au fauchage et à l'élagage, et enfin au curage des puisards qui collectent les eaux d’infiltration.

Déplacer votre véhicule avant lundi 23 novembre, 6h

Les usagers doivent donc déplacer leur véhicule avant le démarrage des opérations. Le cas échéant, la police municipale procédera à leur mise en fourrière, dès lundi 23 novembre 2020 à 6h.

"Si les conditions météorologiques n’étaient pas favorables à la réalisation de ces interventions, précise néanmoins la municipalité, elles pourraient être prolongées la semaine suivante ou reportées ultérieurement".