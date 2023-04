Le parking-relais de Ramonville réduit sa capacité de 300 places, la galère pour les usagers

C'est une galère qui se profile pour les centaines, voire les milliers de personnes qui utilisent chaque jour le parc-relais de Ramonville au sud de Toulouse. Un parking qui permet à de nombreux habitants de Ramonville, de Castanet-Tolosan, d'Auzeville-Tolosane, de St-Orens et d'autres communes situées aux alentours de se garer à deux pas de la ligne B du métro et de l’emprunter dans la foulée. Un parking, d’ordinaire toujours bondé, qui a été amputé de 30% de sa capacité le lundi 24 avril : il est passé de 1000 à 700 places. Une diminution liée aux travaux de prolongement de la ligne B qui ira jusqu'à Labège en 2027.

"Il va falloir que je trouve d'autres plans pour me garer"

Tisséo a besoin d'espace pour que les ouvriers et les machines puissent accéder au chantier : 500 mètres de souterrain vont notamment être creusés pour passer sous le canal du Midi. Depuis lundi, les utilisateurs du parc-relais doivent donc jouer des coudes, comme Sylvie qui craint le pire pour les semaines à venir : "Ce matin, ça va parce que c'est les vacances scolaires, mais je n'ose pas imaginer ce que sera à la rentrée ça va être la galère. J'arrive de Castanet-Tolosan donc je me gare ici pour prendre le métro pour aller travailler à Sainte-Agne. Il va falloir que je trouve d'autres plans pour me garer. Mais je ne vais pas vous dire lesquels, pour ne pas qu'on me pique l'idée !"

Sylvie se gare au parc-relais de Ramonville tous les jours de la semaine pour aller travailler © Radio France - Claudia Calmel

Tisséo invite à utiliser des solutions alternatives

Tisséo les invite les utilisateurs du parking à utiliser d'autres moyens que la voiture pour rejoindre la station de métro Ramonville. Plusieurs lignes de bus – 27, 37, 54, 56, 79, 80, 81, 82, 111, 112 -, le TAD 119 et le Linéo 6 permettent d'y accéder. Deux parkings gratuits situés à proximité sont desservis par le Linéo 6 : La Maladie à Castanet et Moulin Armand à Auzeville-Tolosane. Ils disposent chacun de 100 places. Le parking municipal Karben situé à Ramonville devant le gymnase et le dojo est également mis à disposition gratuitement. Tisséo invite aussi les utilisateurs du parc-relais de Ramonville qui le peuvent à privilégier la marche, le vélo ou le covoiturage pour accéder au métro. Ce chantier va générer des désagréments, Cyril Ladier, chef de projet sur le projet "Connexion Ligne B, en a bien conscience : "Nous avons positionné le chantier à cet endroit pour limiter les impacts sur les bois environnants. Nous nous sommes installés sur une partie des parkings pour pouvoir travailler dans le tunnel : on va venir raccorder le futur tunnel au tunnel existant. On est conscients des difficultés que ça génère, mais nous avons été obligés de procéder de la sorte pour les besoins du chantier. Il faut se dire que c'est pour du mieux, que ces travaux vont permettre, à terme, d’améliorer la qualité de vie et les moyens de déplacement des Toulousains."

Le parc-relais de Ramonville retrouvera sa configuration initiale de 1000 places en 2027*.*