Le parking sera bientôt payant à l'hôpital du Mans

Le Mans, France

2,60 € les deux heures, 4,80 € les sept heures : à partir du 4 novembre, le stationnement à l'hôpital du Mans deviendra payant, à l'image de ce qu'a fait le pôle santé sud en 2014. Un grand changement décidé par l'hôpital pour tenter d'imposer une plus grande rotation des véhicules et d'endiguer le phénomène de saturation de ses parkings. "Ce n'est pas du tout une opération financière, assure le directeur de l'hôpital, Olivier Bossard. L'objectif est de permettre à nos employés et à nos patients de se garer au plus proche."

Avec 4 500 salariés se relayant 24 h sur 24 h et plus de 100 000 hospitalisations par an, l'hôpital accueille énormément de monde chaque jour... Sans compter les visiteurs ! Ses parkings affichent donc régulièrement complet. Et la présence de nombreuses voitures ventouses, qui occupent de longues heures certaines places à proximité de la ligne de tramway, n'arrange rien : "Ce sont parfois des gens qui se garent là et prennent le tram pour aller en ville, explique le directeur, et à certains moments, sur les parkings du côté de l'entrée principale, ces voitures occupent un tiers des places !" Depuis 2015, l'hôpital a créé 400 places supplémentaires... Sans résoudre le problème.

Les 45 premières minutes gratuites

À l'avenir, sur les 2 000 places de stationnement que compte l'établissement, un peu plus de la moitié sera donc réservée, gratuitement, aux salariés. Et le reste sera payant, à l'exception de 200 places sur le P2, route de Degré. Les 45 premières minutes seront gratuites. Au-delà, les automobilistes paieront 1 € 30 pour la première heure. Ensuite, chaque quart d'heure sera facturé 50 centimes, puis 10 centimes au bout d'un certain temps d'occupation.

La société Cenovia, qui gère déjà la majorité des parkings du Mans, a été choisie pour installer les barrières, les bornes automatiques de paiements et gérer le fonctionnement. Elle engrangera donc les recettes et reversera une petite part à l'hôpital, "de l'ordre de 45 000 € par an, soit à peine un poste d'infirmière à temps plein", souligne Olivier Bossard. Une somme modique que l'établissement souhaite réinjecter "dans les transports doux, par exemple la création de parkings à vélo, ou bien des aménagements de cadre de vie comme des espaces fumeurs."

En tout cas, le sujet ne devrait pas manquer de faire réagir. Le parti communiste sarthois dénonce d'ores et déjà une "sélection par l'argent" et estime que "ce sont les familles, les patients les plus éloignés et les plus vulnérables qui seront immanquablement pénalisés."