Le parking extérieur place de la République à Caen bientôt désaffecté

A partir de ce 29 décembre, il ne sera plus possible de se garer dans ce parking. La mairie décide de le fermer en vue de la rénovation du centre-ville et la construction des halles gourmandes.

A partir de ce jeudi 29 décembre, il ne sera plus possible d'entrer dans le parking extérieur de la place de la République à Caen. Les dernières voitures qui n'en seraient pas sorties seront envoyées à la fourrière.

Ce sont donc 120 places de stationnement qui disparaissent en plein centre ville de Caen. "C'est dommage, il était bien pratique" dit Pierre, un usager régulier. "Nous irons à Mondeville désormais, c'est plus simple et en plus c'est gratuit" renchérit Catherine, une habitante de Moult qui vient de temps en temps faire ses courses à Caen.

La crainte de l'évasion commerciale

Avec 120 places de parking en moins, les automobilistes risquent de mettre plus de temps pour se garer ou alors ils devront aller plus loin. "Moins de places, ça veut aussi dire moins de clients. Les gens risquent de se décourager" déplore Annie, commerçante en centre-ville. "En plus, on ferme au moment ou les soldes vont démarrer" explique-t-elle.

Un nouveau parking ... mais plus loin !

La mairie de Caen se dit bien consciente des problèmes. Pour compenser, les tarifs des autres parkings vont baisser de 10 centimes par heure. De nouvelles places seront également débloquées.

"Nous ouvrirons tous les samedis, jour de la plus forte affluence, le parking du personnel municipale derrière la mairie pour qu'il y ait une alternative" explique le maire Joël Bruneau. "Nous sommes bien conscient que c'est plus loin et qu'il faudra que les usagers changent leurs habitudes mais c'est le prix à payer pour ré-embellir la ville" assure l'élu. En effet, le parking ferme en vue de la construction d'une halle gourmande et de 27 nouveaux commerces.

Des fouilles sous le parking

Avant de lancer les grands travaux, des fouilles seront menées à la demande du service d’archéologie départementale. "Il n'y aura pas de vestiges très anciens, mais les anciennes caves de la mairie se trouvent sous le parking. Au moment des bombardements pendant la seconde guerre mondiale, certaines collections du musée des Beaux-Arts auraient pu être descendues dans ces caves. On pourrait bien retrouver quelques statues." explique Joel Bruneau, le maire de Caen. L'ancien parking servira aussi de base arrière pour les entreprises qui participeront à la rénovation du centre-ville.