Le parking Trémouille-Marché de Dijon va rester ouvert au public ces 20 prochaines années

Le Département de la Côte-d’Or et Dijon métropole annoncent enfin un accord après plusieurs mois de conflit au sujet de la gestion du parking. La bonne nouvelle, c'est qu'il permet aux usagers de continuer à bénéficier des services de cette structure gérée par Divia Mobilités. La future convention concernant le parking Trémouille-Marché situé près des conseils départemental et régional est conclue pour 20 ans.

Quelles sont les bases de la convention ?

La convention repose sur les bases suivantes :

- en tant que propriétaire, le Conseil départemental prendra à sa charge l’ensemble des travaux de remise aux normes, dans le cadre d’une réhabilitation complète pour que l’ouvrage puisse continuer à être exploité en parking public ;

- les impôts et taxes, notamment l’impôt foncier, seront à la charge exclusive du propriétaire ;

- en tant que locataire, Dijon métropole prendra à sa charge les travaux d’embellissement et d’amélioration de la qualité des services des trois étages qui lui sont dédiés ;

- Dijon métropole versera au Conseil départemental un loyer de 230 000 €, le Conseil départemental prenant en charge la moitié du déficit d'exploitation.

Les deux collectivités intègreront à la convention une proposition d’intéressement à la croissance des recettes.

Les réactions des élus

Dans un communiqué commun, le maire de Dijon et président de Dijon Métropole, François REBSAMEN explique que comme il l’avait souhaité, les deux collectivités, en responsabilité, ont trouvé un accord juste et équitable pour chacune des parties. Le parking Trémouille-Marché reste donc ouvert. "J’en suis très heureux pour les riverains et les commerçants, mais aussi pour l’ensemble des habitants de la Côte-d’Or, pour les visiteurs et les touristes, qui viennent nombreux au cœur de notre capitale régionale. »

Le président du Conseil départemental de la Côte-d'Or, François SAUVADET estime lui qu'il s'agit d'un accord équilibré qu'il souhaitait depuis le début. "Le parking Trémouille-Marché restera ouvert au public, je n'avais aucune intention de le fermer. L'ensemble des Côte-d'Oriens qui ont besoin de leurs voitures pour rejoindre le centre-ville de Dijon pourront continuer à en bénéficier, c'est l'essentiel. »