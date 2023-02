Le parvis de la gare centre d'Avignon en partie terminé au printemps

Les pelleteuses et les monticules de terre devraient laisser place à de nouveaux aménagements d'ici le printemps sur le parvis de la gare centre d'Avignon. La Région, SNCF Réseau, le Grand Avignon et la mairie d'Avignon affirment que les délais seront tenus et que la totalité du chantier (parvis et bâtiment) s'achèvera fin 2023. Mais d'ici là, les premiers éléments du parvis seront terminés.

"Notre ambition c'est de livrer le grand emmarchement central pour le festival", explique Cécile Fredin, directrice de projet chez SNCF gares & connexions. "En principe dès le printemps, les deux kiosques seront en service avec notamment une nouvelle consigne à vélo sécurisée", ajoute Cécile Helle, la maire d'Avignon. Pour les plantations d'arbres et de plantes, il faudra attendre l'automne pour qu'ils poussent mieux.

À l'intérieur de la gare les travaux se poursuivent également : avec un nouvel espace de vente Zou , un plus grand espace presse et le plafond historique de la gare qui sera refait. L'ensemble des travaux ont débuté en janvier 2022 et ont été budgétés à près de 16 millions d'euros.