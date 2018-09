Ce lundi démarrent les travaux du nouveau parvis de la gare de Chambéry. La place sera donné aux piétons et à la végétation.

Chambéry, France

Fini le minuscule parvis actuel de la gare de Chambéry quasiment inexistant. La place de la gare, près de l'hôtel Mercure deviendra au printemps 2019, le nouveau point d'accueil des voyageurs. L'espace se veut plus vert et privilégie l'accès piéton et cycliste.

28 arbres plantés

Après quelques manifestations contre l'abattage des tilleuls devant ce qui sera prochainement la nouvelle entrée de la gare de Chambéry, la mairie réplique. "Nous planterons 28 arbres dont deux tilleuls", rassure le maire, Michel Dantin

L'espace comptera également des bosquets, des parterres de fleurs. "Au total, un quart de l'espace sera végétalisé", renchérit le président du Grand Périgueux, Xavier Dullin.

Pour les habitants, le pari est prometteur mais Jean-Louis "espère que la mairie s'occupera bien des fleurs et que ça ne sera pas laissé à l'abandon".

"Pour l'instant, c'est un no-man's land", Michel Dantin, maire de Chambéry

Les 4.000 mètres carrés rénovés accueilleront également une ligne de bus et de taxis. Les voitures sont relégués à des lieux de dépose-minute situés aux extrémités de ce parvis, dans la rue Sommeiller et avenue du Maréchal Leclerc.

Chambéry veut faire du parvis de la gare un élément de communication. - Artefacto

Un parking à vélo sera aménagé au rez-de-chaussé du nouveau bâtiment actuellement en construction. Toute la rénovation est financée par l'agglomération du Grand Périgueux pour un budget de 1,6 millions d'euros.

Le calendrier des travaux

Les aménagements se feront au fur et à mesure. "Toute la partie de la place de la gare sera rénovée de septembre à décembre. Puis nous décalerons les travaux vers la rue sommeiller pour accueillir au mieux les touristes pendant les vacances de Noël", explique Michel Dantin.

L'année 2019 commencera donc par la transformation de la rue Sommeiller en dépose-minute. La nouvelle vélo-station de 500 places verra le jour à ce moment-là. Puis à partir du mois de mars, ce sera au tour de l'avenue du commandant Joseph Perceval d'être rénovée suivie en avril de l'avenue du Maréchal Leclerc.