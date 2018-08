Baillargues, France

Le passage à niveau numéro 33 à Baillargues sera définitivement fermé à la circulation routière dans une semaine, mercredi 5 septembre. Il est remplacé par un passage sous la voie ferrée, un pont-rail, sous lequel les automobilistes, les piétons et les cyclistes pourront circuler en toute sécurité.

Les travaux sont terminés, le chantier a duré un an. La nouvelle route baptisée "avenue de l'or" reliera directement la zone du golf et les villes de Mauguio et Mudaison au rond point Philippe Lamour.

Ce passage à niveau était devenu très accidentogène en raison du trafic routier et SNCF, sa fermeture était devenue prioritaire.