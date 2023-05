Le passage à niveau de Neau sera soit supprimé, soit sécurisé, l'Etat s'y engage

C'est donc un nouveau feuilleton dans ce serpent de mer vieux de 20 ans. Il y a un mois, la nouvelle Préfète de la Mayenne, Marie-Aimée Gaspari, annonçait qu'elle n'autorisait pas la suppression de 5 passages à niveau dans les Coëvrons (à Neau et Brée), ce qui enterrait du coup le contournement de Montsûrs. A cause de la facture mais aussi des conséquences sur l'environnement. Mais alors qu'on pensait que le dossier était donc totalement clos, et bien Marie-Aimée Gaspari, la Préfète de la Mayenne, a annoncé ce mardi sur France Bleu Mayenne : "j'ai demandé à l'ensemble des parties prenantes de travailler à un projet alternatif pour le passage à niveau de Neau, tout le monde a été réuni le 14 avril dernier, pour travailler à un projet alternatif, ça peut être soit la sécurisation soit la suppression. A ce stade, je n'ai pas de solution privilégiée ce que je souhaite c'est que les équipes travaillent sur un projet alternatif. "Un inspecteur général du Ministère des Transports va venir sur place pour étudier le dossier, une décision sera prise en septembre 2023.

