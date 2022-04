Le passage du tunnel de Firminy à 70 km/h pourrait permettre de "fluidifier" le trafic

Depuis quelques jours, vous devez rouler moins vite dans le tunnel de la traversée de Firminy. Cette portion de la RN 88 est passée à 70 km/h au lieu de 90, pour des raisons de sécurité. "Dans un tunnel, au-delà des risques classiques liés à la circulation routière, on a évidemment un certain nombre de petits risques qui vont s'ajouter, explique Gaspard Michardière, directeur de la prévention routière en Rhône-Alpes. Principalement, c'est celui de l'incendie qu'on va souhaiter éviter à tout prix et pour les éviter au maximum, il faut éviter le risque d'accident dans le tunnel et limiter la vitesse."

Pour ce spécialiste, cela pourrait aussi éviter des bouchons. "Paradoxalement, comme c'était le dernier tunnel ou presque qui était à cette vitesse là, ça a créé une forme de défaut de lisibilité un peu et donc des variations de vitesse sur le secteur qui, au final, pouvaient donner lieu à des microphénomènes d'embouteillages. Donc, on est sans doute, l'avenir nous le dira, dans un de ces cas où limiter la vitesse va finalement assez rapidement faire en sorte d'augmenter la fluidité parce qu'on est sur une vitesse qui est relativement constante sur l'ensemble du trajet."

"Un texto au volant coûte des vies tous les jours en France."

Par ailleurs, depuis le début de l'année dans la Loire, certaines infractions sont en augmentation dans la Loire, comme l'utilisation du portable au volant : 826 infractions en zone gendarmerie contre 603 l'an dernier à la même période. "La part des accidents liés à l'utilisation du téléphone portable en voiture ne fait qu'augmenter. Et rappelons que sur la route, il faut essayer de garder dans l'ensemble les yeux toujours sur la route. Il se passe des choses très très vite lorsqu'on est en automobile. À 70 km/h, en deux secondes, le temps qu'il faut pour consulter un message, on a parcouru 40 mètres. Si la voiture devant s'est arrêtée, on est passé largement à travers."