Le Passe Navigo passera à 84,10 euros par mois au 1er janvier

Le passe Navigo va passer de 75,20 euros à 84,10 euros en 2023. Le tarif du forfait mensuel permettant d'emprunter les transports en commun franciliens va augmenter de 11,8% à partir du 1er janvier indique Ile-de-France Mobilités (IDFM) dans un communiqué. Le prix du ticket de métro lui passera de 1,9 euro à 2,10 euros, soit une hausse de 10,5%.

Cette annonce intervient à la suite de celle du gouvernement un peu plus tôt dans l'après-midi du déblocage de 200 millions d'euros permettant à Ile-de-France Mobilités de de boucler son budget tout en limitant la hausse des tarifs. Cette aide de dernière minute permet d'éviter le passe Navigo à 90 euros par mois, longtemps évoqué par Valérie Pécresse dans son bras de fer avec l'Etat.

"Valérie Pécresse se félicite, pour tous les usagers franciliens, que l’État ait enfin pris conscience de la gravité de la situation des transports en Île-de-France", rapporte IDFM dans son communiqué. "La réponse de l’Etat est bienvenue mais elle reste ponctuelle et partielle", prévient toutefois la présidente d'IDFM et de la région Ile-de-France, à qui il manquait 450 millions d'euros pour boucler le budget 2023.

Des hausse de tarifs jusqu'à 32%

Le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités doit voter ce mercredi la nouvelle grille tarifaire en vigueur à partir du 1er janvier. La hausse est en moyenne de 11,9% selon les titres de transport. Le forfait qui augmente le plus est le Navigo semaine qui passe de 22,80 euros à 30 euros, soit une hausse de 31,6%.

Le carnet de ticket T+ passe de 16,90 euros à 19,10 euros soit une hausse de 13,4%. La hausse de l'abonnement pour les scolaires et les étudiants ImaginR est contenue à 6,7% passant de 342 à 365 euros par an. Quelques tarifs n'augmentent pas du tout (forfait junior et les billets origine-destination).

Valérie Pécresse rappelle que l'Etat a bloqué son plan qui aurait permis de limiter la hausse du passe Navigo à 80,80 euros par mois en augmentant la taxe versée par les entreprises. La présidente d'IDFM demande donc aux entreprises qui le peuvent de faire un effort en augmentant "leur part de remboursement employeur de 50% à 75% du Passe Navigo de leurs salariés". Elle précise que la région Ile-de-France fera voter cette prise en charge à 75% dans son budget dès la semaine prochaine.