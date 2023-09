Le PDG de la SNCF pris à partie à Pau : "des retards de trains inacceptables"

Le pôle d'échanges multimodal de la gare de Pau a été inauguré ce lundi 25 septembre. Après deux ans et demi de travaux, il est enfin prêt et concentre désormais tous les modes de transports en un même lieu. Il est possible de prendre le bus, un taxi ou d'emprunter une piste cyclable devant la gare. Deux parkings se trouvent également à proximité, ainsi qu'un dépose-minute. Le parvis de la gare a été entièrement refait à neuf, le cours d'eau de l'Ousse rendu visible et des platanes plantés. Enfin, une passerelle sera construite au-dessus des voies l'année prochaine pour rendre la gare accessible aux personnes à mobilité réduite. Le coût total des travaux s'élève à plus de 18 millions d'euros.

Un enclavement "inacceptable"

Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, était notamment présent à l'inauguration du pôle. Il a été chahuté par plusieurs élus locaux sur l'enclavement du territoire. Ils ont pointé du doigt le manque de trains et les retards à répétition. "C'est inacceptable, dénonce François Bayrou, maire de Pau. C'est n'importe quoi, on ne peut pas vivre comme ça, les trains ont des retards inacceptables, les trajets sont longs, je refuse cet abandon et j'ai l'intention de me battre".

Des critiques que Jean-Pierre Farandou assure prendre en compte. "C'est vrai qu'on a eu plusieurs incidents ces derniers jours qui ont provoqué des retards importants, ce n'est pas très agréable de perdre une ou deux heures dans des retards de train, reconnaît le PDG de la SNCF. La cause profonde, c'est l'état du réseau, il faut mettre de l'argent et on s'y attelle, des discussions sont en cours pour trouver des fonds et améliorer les infrastructures".

Mais ces propos peinent à convaincre les élus. "Est ce qu'il en a les moyens ? La vérité, c'est qu'il ne les a pas, réfute Renaud Lagrave, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, en charge des mobilités. Aujourd'hui, le pacte entre l'État et la SNCF consiste à réduire la voilure, il y a moins de cheminots et donc, moins de travaux. Il faut un véritable changement de logiciel au sein de la SNCF Réseau".

Chaque jour, 74 trains circulent en gare de Pau, dont une trentaine de TER. Un chiffre en légère augmentation, dix trains supplémentaires, ces dernières années. Au total, la gare de Pau accueille 800.000 voyageurs par an.