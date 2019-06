Le péage du pont de l'Ile de Ré passe aux tarifs d'été

Pont de l'île de Ré, La Rochelle, France

Le prix du péage du pont de l'Ile de Ré augmente pour l'été. Pour les voitures et camionnettes avec ou sans remorque, il sera donc de 16 €. Les poids lourds et autocars devront s'acquitter de 18 € à 40 € suivant leur taille et les 2 roues motorisés supérieurs à 50cm3, les tricycles et quadricycles à moteur de la somme de 3 €. Le péage reste gratuit pour les deux roues à la cylindrée inférieure à 50 cm3.

Le tarif haute saison s'applique à partir du jeudi 20 juin et jusqu'au 11 septembre.