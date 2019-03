Péage sans barrière de Boulay : passez, c'est ouvert

Sur l'A4, entre Metz et Saint-Avold, le péage sans barrière de Boulay est désormais en service depuis mercredi. C'est une première en France.

Boulay-Moselle, France

C'est le premier péage sans barrière en France. A Boulay, le nouveau système a été inauguré mercredi. Il n'y a plus de barrière ni de péagiste, mais des caméras qui filment les plaques d'immatriculation et évitent à une partie des usagers de s'arrêter au péage.

Plusieurs possibilités de paiement

Ce dispositif est une solution pour fluidifier le trafic et éviter les bouchons aux heures de pointe. Comment ? En proposant de continuer sa route sans s'arrêter et de payer plus tard en ligne, sur le site internet de la SANEF.

Pour les abonnés au télépéage, le péage sans barrière ne change rien. Il existe aussi des cartes prépayées. Mais pour ceux qui n'ont pas d'abonnement et ne comptent pas payer en ligne, il faut s'arrêter sur un petit parking au niveau du péage, se garer et régler aux bornes.

Des agents de la SANEF en gilets jaunes aident les conducteurs qui le souhaitent à payer aux bornes. © Radio France - Guillemette Franquet

Des agents en gilet jaune de la SANEF seront présents les trois prochaines semaines, de 5h à 22h, pour aider les conducteurs.