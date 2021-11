Le peloton motorisé de Saintes espère rouler en Alpine en 2022

Alors que la gendarmerie a annoncé avoir choisi Alpine pour renouveler son stock de voitures sportives qui effectuent des interventions rapides, la question est maintenant de savoir quels escadrons vont recevoir la leur. Sur les26 véhicules commandés, deux seront dédiés à la formation. Pour ce qui est des autres, la répartition n'est pour le moment pas connue mais chaque peloton motorisé de France aimerait bien être choisi.

A Saintes, au sein de l'escadron de sécurité routière de Charente-Maritime, les pilotes se verraient bien conduire l'Alpine A110. L'adjudant Julien, l'un des deux pilotes formés à la conduite rapide dans le département, se dit déjà "très content" du choix de l'Alpine, "ne serait-ce que pour le renouvellement du véhicule". Le véhicule de l'escadron depuis 2011, une Mégane RS, commence en effet à prendre de l'âge avec ses 250 000 km au compteur. Le chef Pierre, l'autre pilote de la brigade, savoure lui aussi la possible arrivée de l'Alpine : "Il y a toujours un plaisir à conduire. Si nous sommes là, c'est parce que nous aimons déjà la conduite mas conduire en sécurité surtout."

de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes

Les caractéristiques de l'Alpine A110 sont impressionnantes : 252 chevaux, un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et une vitesse de pointe à 250 km/h. Le modèle est mis en vente à 58 400 euros TTC. "C'est un véhicule qui fait rêver mais pour nous, c'est surtout un outil de travail", tempère l'adjudant Julien. Les deux pilotes gendarmes ont notamment pour mission de traquer les excès de vitesse, en particulier sur l'autoroute A10. "Le fait d'avoir beaucoup de puissance nous permet de rattraper très rapidement les usagers en excès de vitesse, donc c'est un gage de sécurité pour nous et pour eux puisqu'on ne part sur 10 km de rattrapage. A 200 km/h, ça va assez vite", explique l'adjudant.

Convaincre la hiérarchie

Les Alpine ne seront pas entre les mains des gendarmes avant la mi-2022, le temps que les véhicules soient fabriqués et équipés. D'ici là, reste à connaître la répartition des voitures sur le territoire. "On fera valoir nos arguments pour pouvoir bénéficier le plus rapidement de ce type de véhicule", indique le lieutenant Julien, commandant du peloton motorisé de Saintes. "Nous sommes sur une autoroute assez importante, l'A10 avec un gros flux de circulation, en moyenne 30 000 véhicules par jour et jusqu'à 100 000 l'été, posséder ce type de moyens est indispensable pour une unité comme la notre."

Retour aux sources

L'arrivée de l'Alpine est en fait un retour aux sources pour les brigades rapides d'intervention. Les forces de l'ordre avaient déjà été équipées à partir de 1967 de la première berlinette Alpine A110, reine des rallyes dans les années 1970.