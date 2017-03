Le périphérique de Toulouse sera éteint en grande partie, mais pas complètement

La préfecture de Haute-Garonne et la mairie de Toulouse annoncent ce vendredi dans un communiqué la fin de l'éclairage sur le périphérique, sauf sur les bifurcations autoroutières, les bretelles d'accès au périph ou les zones de péages. Mais tout cela se fera progressivement.

C'est une décision mi-chèvre mi-chou, que vient d'annoncer la préfecture de Haute-Garonne après des mois de concertation entre la DIRSO, la direction interdépartementale des routes du Sud Ouest, la mairie de Toulouse et Vinci. Ils sont partis du constat qu'une grande partie de l'éclairage public était dégradé suite à des pannes et des problèmes de vandalisme et qu'il y avait une différence assez nette aujourd'hui entre la rocade Ouest en grande partie dans le noir et la rocade Est, gérée par Vinci, en grande partie éclairée. La mairie de Toulouse et les services de l'Etat sont tombés d'accord pour qu'il y ait une règle commune.

Et cette règle, c'est d'arrêter l'éclairage sur le périphérique, mais pas partout. Il y a des exceptions :

On garde les réverbères "sur les nœuds ou bifurcations autoroutières", comme la zone du Palays ou l'échangeur de Lalande par exemple, où les voitures partent d'un côté ou de l'autre. La lumière permettra sur ces zones d'éveiller l'attention et d'éviter les accidents. La lumière sera maintenue aussi sur les zones de péages. Les bretelles d'accès au périphérique seront aussi éclairées "pour assurer une transition avec le réseau urbain éclairé"

Pour arriver à cette conclusion, les services de l'Etat se sont basés sur les études du Cerema, le Centre d'étude et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, et sur les expériences menées dans d'autres villes. Certaines ont montré que le fait d'éteindre la majeure partie des voies permettait aux automobilistes de lever le pied et d'être plus prudents. L'aspect environnemental et le coût de la maintenance et des investissements ont aussi été pris en compte, mais la préfecture précise dans son communiqué, que la décision arrêtée aujourd'hui n'est pas forcément définitive. D'abord, il faudra du temps pour réaliser les travaux et rallumer certaines zones. Le communiqué explique que "les travaux lourds pourront être programmés dans les trois années à venir". Et ensuite, un diagnostic sera fait quand tout sera en place pour voir si la solution annoncée aujourd'hui est pérennisée.