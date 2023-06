Le périphérique et l'A86 fermés pendant deux nuits à partir de ce lundi soir

Certains automobilistes risquent d'être surpris ce lundi soir. La circulation s'annonce compliquée au nord de Paris avec la fermeture simultanée de deux grands axes entre 22h00 et 5h30 : le boulevard périphérique et l'A86. Deux nuits de travaux (lundi et mardi) sont prévues par la Direction des routes d'Ile-de-France (DiRIF) et la Ville de Paris.

Le périphérique sera fermé en intérieur entre la porte Dauphine et la porte de Bagnolet. Il restera ouvert dans l'autre sens, en extérieur. Sur l'A86, c'est le tronçon entre l'A15 à Gennevilliers et le Stade de France à Saint-Denis qui sera fermé, toujours en intérieur. L'autre sens, en extérieur, reste ouvert.

Un itinéraire de substitution sera mis en place via la N315 à Gennevilliers puis la D20 jusqu'aux quais de Seine. Les usagers seront ensuite redirigés par la RD410 vers la rue du Landy pour ensuite rejoindre l’accès n°9 de l’A86 intérieure au niveau du Stade de France.

Des travaux pour les JO

"Ces fermetures sont nécessaires pour permettre des travaux indispensables à l’entretien et à l’aménagement de l’A86 et du boulevard périphérique notamment dans le cadre de la préparation des JO de Paris 2024", indique la DiRIF dans un communiqué.

Des voies dédiées vont en effet être installées sur ces axes durant les Jeux, pour permettre aux délégations et aux athlètes de circuler sans encombre. Des panneaux de signalisation signaleront que la voie de gauche est réservée. Et des caméras vont également être installées pour détecter et verbaliser les contrevenants.