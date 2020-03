Le périphérique parisien utilisé surtout par les habitants de la petite couronne

C'est une infrastructure historique. Le périphérique parisien a fait l'objet d'une récente étude. C'est la société de conseil Roland Berger qui en est à l'origine et qui la publie ce mardi.

On y apprend notamment que 1,3 millions de conducteurs empruntent le périphérique parisien au moins une fois par mois. Autre enseignement : le périphérique est beaucoup plus utilisé par les conducteurs qui habitent en banlieue que par les parisiens.

Ce sont en effet les conducteurs de la petite couronne et de la grande couronne qui utilisent le plus le périphérique. Dans le détail, d'après l'étude, 46% des utilisateurs habitent la petite couronne, 23% la grande couronne, et seulement 18% habitent Paris. Et plus on s'enfonce dans la capitale, moins il y a de conducteurs qui empruntent le périphérique.

Il y a plusieurs facteurs pour expliquer cette différence d'utilisation : les conducteurs qui habitent en banlieue empruntent plus le périphérique car ils ont moins d'infrastructures de transports en commun qu'à Paris. Ils possèdent aussi plus souvent une voiture que les parisiens. Et de nombreux franciliens travaillent à Paris et doivent se rendre tous les jours dans la capitale.