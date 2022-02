Le périphérique sera fermé dans le secteur de la Beaujoire le soir du match Nantes Monaco

C'est le hasard du calendrier, la faute à "pas de chance" ! En raison d'un important chantier nocturne prévu de longue date, le périphérique de Nantes va devoir être fermé dans le nord de la ville durant sept nuits entre le 1er et le 10 mars. Or, le mercredi 2 mars, il y a un match au stade de la Beaujoire, la demi-finale de la Coupe de France de football entre Nantes et Monaco. Cela veut dire que l'accès au stade mais surtout les départs du stade risquent d'être très compliqués pour les automobilistes et les cars de supporters.

Entre 20h30 et 5h30, le périphérique est sera fermé dans les deux sens entre la porte de la Chapelle et la porte de Gesvres. Le périphérique nord extérieur et l'autoroute A11 seront fermés entre la porte de Rennes et l'échangeur de Vieilleville et le périphérique nord intérieur et l'A11 seront coupés entre la porte de Rennes et l'échangeur de la Chapelle-sur-Erdre.

Pose d'un pont provisoire

Ce chantier s'inscrit dans le cadre du réaménagement de la porte de Gesvres. Le pont de la route de la Chapelle-sur-Erdre qui enjambe le périphérique doit être détruit, un autre sera construit. En attendant, un ouvrage provisoire doit être installé, son assemblage va se faire en plusieurs phases. Ces importants travaux sont programmés depuis longtemps et il est impossible de les reporter selon Vinci Autoroutes. "Nous ne pouvons décaler ce type d'opération préparée très en amont et qui nécessite une organisation très complexe (transport spécial des pièces du tablier du pont, pose, assemblage)" explique le concessionnaire de l'autoroute A11.