"Le permis de conduire est trop cher, mais il est indispensable en Creuse"

À la sortie du lycée Bourdan à Guéret, presque tous les jeunes que nous avons rencontrés passent ou veulent passer leur permis de conduire. "On a pas le choix, surtout ici en Creuse, pour trouver un travail après nos études, sans permis c'est encore plus difficile", affirme Nicolas en classe de terminale. Cet adolescent a 17 ans et commence tout juste les leçons de conduite avec une auto-école. La facture pour ses parents s'élève à environ 1 300 euros.

"Ce sont mes parents qui me payent mon permis. Mais ça va parce que mon petit frère n'a que 11 ans donc ils vont pouvoir renflouer la tirelire d'ici à ce qu'il le passe aussi", raconte Marie, souriante. Mais à côté d'elle, Laura est plus dubitative. "Le permis est trop cher mais il est indispensable en Creuse. Moi c'est ma grande sœur qui m'a payé l'inscription au code, sans elle je n'aurais pas pu me le financer", explique-t-elle. Un peu plus loin, Lucas explique qu'il a travaillé pendant l'été, et demandé à ses grands-parents de l'aider pour compléter.

Des aides de l'Etat

Pour rendre la formation au permis de conduire plus accessible, il existe plusieurs aides financées par l'État, comme le permis à un euro, ou encore une participation pour les apprentis. La préfecture de la Creuse organise également pour la troisième fois l'opération "permis pour tous", destinée aux jeunes âgés entre 15 et 25 ans. Cette journée de sensibilisation est organisée le 27 octobre à Felletin. À l'issue, les participants remplissent un questionnaire. Les trois lauréats gagnent une formation gratuite au permis de conduire.

Posez vos questions en direct

Pour parler de ces aides, du prix du permis de conduire mais aussi des délais d'attente pour passer l'examen, Albert Hall, le directeur de cabinet de la préfète du département est notre invité ce vendredi 22 octobre entre 8h15 et 8h30. Vous pouvez lui poser vos questions en direct en appelant le 05 55 52 37 38.