Le pilotage automatique arrive sur le RER A

La RATP teste depuis deux semaines le pilotage automatique sur le tronçon central du RER A. Une innovation qui sera progressivement étendue à l'ensemble des trains d'ici un peu plus d'un an. Objectif : améliorer la régularité et la fiabilité aux heures de pointe.

C'est une première mondiale pour une ligne ferroviaire aussi fréquentée. Le RER A (1,2 million de voyageurs par jour) est désormais partiellement automatisé. Le premier train équipé d'un système de pilotage automatique a circulé le 27 avril sur le tronçon central, entre les gares de Nanterre-Préfecture et Val de Fontenay / Fontenay-sous-Bois. Depuis, une dizaine de rames sont équipées chaque mois. Ce déploiement se poursuivra jusqu'en fin d'année prochaine sur les 183 trains de la ligne. A partir de là, l'exploitation sera entièrement automatisée aux heures de pointe sur le tronçon central.

Un RER A entre en gare d'Auber, sous pilotage automatique. © Radio France - Nicolas Olivier

2 minutes de gagnées

Pour la RATP, cet investissement de 70 millions d'euros permettra d'améliorer la régularité et la fiabilité de la ligne. En effet, le pilotage automatique optimise la vitesse des trains et réduit au minimum l'intervalle entre chaque rame. Concrètement, les micro-incidents (gêne à la fermeture d'une porte, activation d'un signal d'alarme...) auront moins d'impact sur le trafic. Pour les voyageurs, cette automatisation se traduira par un gain de temps d'environ 2 minutes entre Vincennes et La Défense, car la vitesse commerciale sera augmentée de 5km/h sur l'ensemble du tronçon central.

Une innovation majeure

Pour la présidente directrice générale de la RATP Elisabeth Borne, "cette innovation majeure fait la démonstration du savoir-faire des équipes RATP et témoigne de la mobilisation de l'entreprise sur le RER et au service de ses voyageurs". Le pilotage automatique s'inscrit dans un vaste plan de modernisation du RER A conduit par le STIF : renouvellement du matériel, mise en place d'une nouvelle grille horaire fin 2017, création d'un centre de commandement unique, poursuite cet été des travaux de modernisation des voies. Le RER A est toujours confronté à un déficit de ponctualité (85% seulement en 2016, quand l'objectif contractuel est de 94%). Une ligne toujours plus fréquentée : le trafic a bondi de 20% en seulement 10 ans.