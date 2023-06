Le "Pioneer", ferry géant de la compagnie P&O débarque sur le détroit du Pas de Calais

230 m de long et 1.500 passagers : c’est un ferry géant, plus grand encore que les Spirit of France et Britain arrivés à Calais il y a un peu plus de dix ans. Aujourd’hui, le Pioneer, nouveau navire de la compagnie britannique P&O, doit entrer dans le port de Calais. Ce sera vers midi et demi. Avec son petit frère, qui arrivera plus tard, le Pioneer aura coûté l'équivalent de 260 millions d’euros.

Le "Pioneer" est un navire hybride, ce qui va permettre une réduction des émissions de carbone de 40% © Maxppp - Gareth Fuller

Sur le détroit du Pas de Calais, le Pioneer est le premier navire avec un double poste de commandes, ce qui lui donne un look symétrique assez original. Ainsi les capitaines peuvent diriger les opérations indifféremment par l’avant ou par l’arrière du navire. L’intérêt est d’éviter d’effectuer un demi-tour au moment du départ du quai. Une opération toujours délicate, et assez coûteuse en temps et en carburant.

Il pourra devenir tout électrique

La propulsion, c’est l’autre innovation de ce navire construit par un chantier naval chinois. Le Pioneer est hybride et vise une baisse de son empreinte carbone de 40%. Avec possibilité d'être converti rapidement en tout électrique dès que les ports seront équipés et les batteries disponibles. Les Danois de DFDS sont aussi intéressés par le sujet.

Pour l’instant P&O ne prévoit pas de cérémonie officielle de baptême de son nouveau navire. La compagnie se fait très discrète depuis qu’elle a licencié 800 de ses marins britanniques et quelques français au printemps de l’année dernière, pour les remplacer par des marins étrangers beaucoup moins chers.