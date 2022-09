Le plan de cicuration modifié à partir du 7 novembre sur la place du 11-Novembre à Laval

À compter du 7 novembre 2022, la circulation sur et autour de la place du 11-Novembre à Laval est profondément modifiée. Il va falloir s'habituer à un nouveau plan de circulation et de stationnement, en vue des travaux d'aménagement de la place qui doivent aboutir à l'été 2025 à une toute nouvelle place.

La circulation

À partir de cette date, les voitures ne pourront plus passer devant l'Hôtel de Ville entre le cours de la résistance et la rue des Déportés. Elles pourtant toujours rejoindre le triangle de Verdun, le pont Aristide Briand et le quai Jehan Fouquet. Il sera toujours possible d'emprunter la rue des Déportés depuis la rue Souchou Servenière. Il faudra donc faire une boucle pour monter la rue des Déportés depuis le cours de la Résistance : tourner rue du Général De Gaulle puis rue de Nantes et rue du Cardinal Suhard pour enfin tourner dans la rue des Déportés. La rue du Dauphin, jugée trop étroite et trop dangereuse sera transformée en impasse. Sur le pont Aristide Briand et sur le quai Béatrix de Gâvre, la circulation sera désormais en sens unique pour les voitures, en direction de la rue de la Paix uniquement dans le premier cas et en direction du pont de l'Europe dans le second.

Découvrez les modifications de la circulation à partir du 7 novembre sur la place du 11-Novembre à Laval. - Ville de Laval

Le stationnement

Les parkings de la place du 11-Novembre vont être fermés à commencer par celui de la Médaille militaire le 7 novembre, puis le parking Clémenceau à la fin du mois de novembre au moment des festivités de fin d'année. Restent les places de stationnement sur le quai André Pinçon et sur le cours de la Résistance. La Ville installe un nouveau parking près de la rue Jean Macé, dès novembre qui permet de rejoindre la place de Hercé où se tient le marché en une dizaine de minute et en 2023, une navette gratuite sera mise en place du parking Jean Macé à la place de Hercé, avec un passage toutes les 30 minutes en semaine et tous les quarts d'heure le samedi.

Découvrez les parkings disponibles autour de la place du 11-Novembre et les modifications dès le 7 novembre. - Ville de Laval