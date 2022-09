Sécurité oblige, avec la féria des vendanges (jusqu'au dimanche 18 septembre 2022 inclus) la ville de Nîmes revoit son plan de circulation dans le centre ville. Plusieurs routes sont fermées à la circulation, en particulier le cous Victor Hugo et le boulevard des Arènes, mais aussi une partie de la rue de la République.

Dès ce jeudi, et afin de permettre à tous d'assister à la finale du concours d'abrivado, "un espace pour les personnes à mobilité réduite" est prévu au niveau de l'arrêt de TramBus aux Arènes.

Le plan de circulation à Nîmes pendant la féria des vendanges 2022 © Radio France - Mairie de Nîmes

• Accès au centre-ville

Toutes les informations pratiques concernant les rues fermées à la circulation sur circulation Nîmes.fr - Stationnez dans les parkings-relais et profitez de la ligne de Tram’bus T1 pour accéder au centre-ville de Nîmes.

+ d’infos sur www.tangobus.fr

Pour vous accompagner lors de vos soirées de Feria, Tango met en place 2 lignes nocturnes non-stop (dès 22h, après la fin de service du réseau) les vendredi et samedi, et jusqu’à 2h les jeudi et dimanche :

- Ligne Feria 1 : Caissargues <> A54 <> Costières/Parnasse <> Musée Romanité

- Ligne Feria 2 : Laennec <> Gare Triaire <> Paloma <> Marguerittes

NB : Jeudi 15 et dimanche 18 septembre : dernier départ du centre-ville à 2h / Vendredi 16 et samedi 17 septembre : transports non-stop (24h/24).

Un pass spécial Feria :

Ce pass vous permet de monter directement à bord si vous l’avez déjà en main ; son coût est de 2,60€* l’aller/retour (*+0,30€ de support si 1er achat). Où le trouver ?

- Aux distributeurs automatiques de titres à toutes les stations du tram’bus T1/T2,

- A la boutique Tango du centre-ville de Nîmes (sauf le week-end),

- Sur l’application M’ticket Tango à télécharger sur votre smartphone,

- En rechargeant votre carte depuis la e-boutique Tango.

Attention aux déviations :

Les mardi 13, mercredi 14 et lundi 19 septembre :

En raison de l'installation des stands de feria :

- La ligne T1 ne fait plus le tour de l’Ecusson mais dessert le boulevard Feuchères dont les arrêts « Esplanade T2 » et « Gare Feuchères » ;

- Les itinéraires des lignes T1, 7, 9,10 et 14 sont modifiés autour de l'écusson ;

- Les autres lignes circulent normalement.

- Voir ici le plan du réseau Feria Tango des mardi 13, mercredi 14 et lundi 19 septembre.

Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre :

En raison des festivités, tout le réseau dans le secteur du centre-ville est modifié :

- Voir ici le plan du réseau Feria Tango du jeudi 15 au dimanche 18 septembre

- Voir ici le plan des lignes nocturnes du jeudi 15 au dimanche 18 septembre

2 parkings relais supplémentaires :

Durant toute la Feria, les tram’bus T1/T2/T3/T4 accompagne les habitants de l’Agglo depuis les parkings relais Costières/Parnasse, A54, mais aussi Laennec et Paloma depuis cette rentrée, au plus proche des festivités.

Infos pratiques :

En savoir plus ici sur les horaires Feria et les déviations du réseau Tango du mardi 13 au lundi 19 septembre 2022.

Infos Tango : 0 970 818 638 / www.tangobus.fr

Retrouvez également nos agents Tango aux arrêts phares du réseau : Musée Romanité, A54, Costières/Parnasse, Gare Triaire + Feuchères, Gare routière + Esplanade, Paloma.

• Accueil des personnes à mobilité réduite

Dans les Arènes, une plateforme est spécialement aménagée (vomitoire 106) pour les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnants qui bénéficient d’un tarif préférentiel pour les spectacles. Un parking est réservé aux PMR rue Bridaine, à proximité des Arènes et des animations de la Feria.

• Prévention

L’espace Prévention vous accueille Place des Arènes (à l’angle de la Banque de France, à côté de l’Hôtel Cheval Blanc) : Vendredi 16 et samedi 17 septembre : de 20h30 à 3h30.

Le Service Jeunesse animera par ailleurs son Espace Prévention Santé au Square Antonin - Vendredi 16 et samedi 17 septembre : de 20h30 à 3h30.

L’équipe mobile du Service Jeunesse de la Ville déambulera également vendredi 16 et samedi 17 septembre de 21h à 00h00 sur les boulevards en diffusant son message de prévention, des éthylotests chimiques, des préservatifs et guidera les festaïres vers les postes de secours au besoin.