Le plan de circulation change à Amiens pendant les travaux du BHNS

C'est le début d'une deuxième phase dans les travaux pour le BHNS, le bus à haut niveau de service, à Amiens. Et ça pourrait bien compliquer le quotidien de certains automobilistes.

Les travaux du BHNS, le bus à haut niveau de service, commencent à bien se voir dans le centre ville d'Amiens. Attention si vous passez dans le coin en voiture, le plan de circulation change. C'est le cas par exemple sur l'axe Branly-Vogel.

Un arrêté municipal a été placardé ce dimanche pour prévenir les riverains. Il précise que, "du dimanche 16 avril au vendredi 29 septembre, la circulation des véhicules de toute nature ne peut se faire que dans le sens nord-sud de la rue du Général Leclerc, c'est-à-dire de la place Vogel vers la rue de la 2ème DB, et dans le sens nord-sud également de la rue de la 2ème DB, c'est-à-dire de la rue du Général Leclerc vers la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny".

Vitesse limitée, arrêt interdit

Sur les axes concernés, la vitesse sera limitée à 30 km/h le temps de ces travaux. Sur la même période, la circulation est réduite à une voie dans chaque sens rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. "L'arrêt est interdit et gênant pour les livraisons" sur ces voies ouvertes, précise l'arrêté.

La circulation ne se fait plus que sur une voie dans chaque sens rue du Maréchal de Lattre de Tassigny © Radio France - Rosalie Lafarge

Pour compenser, toujours du dimanche 16 avril au vendredi 29 septembre, "la circulation est organisée avec deux voies dans le sens sud-nord et une voie dans le sens nord-sud du Boulevard Faidherbe".

Les réseaux souterrains sont modernisés

Après la phase de travaux préparatoires, "on entre dans un chantier plus conséquent, explique Frédérique Charley, directeur des espaces publics d'Amiens Métropole, puisqu'on commence à travailler sur l'ensemble des réseaux, de gaz, d'électricité, d'eau. L'objectif est de s'inscrire dans une logique de route durable, donc ces réseaux sont renforcés et modernisés pour faire en sorte que, lorsqu'on réalisera nos aménagements définitifs, on n'ait pas à y revenir pendant au moins 20 ou 30 ans".

Une fois ces travaux terminés, une nouvelle phase, cette fois d'aménagement, devrait débuter en janvier 2018. Le projet BHNS, ce sont trois lignes 100% électriques et non polluantes qui devraient transporter un voyageur sur deux du réseau Amétis, à l’horizon 2019.