Le plan de circulation modifié à Nancy à partir de la semaine prochaine

Des travaux d'envergure sont lancés dans le quartier Nancy Grand Coeur, entre la gare SNCF et l'ancienne prison Charles III. Le plan de circulation va être modifié à partir de la semaine prochaine. Les automobilistes vont devoir prendre de nouvelles habitudes... pour un long moment !

L'été est la traditionnelle saison des chantiers. Mais l'envergure de celui qui se prépare dans le nouveau quartier Nancy Grand Coeur va obliger les automobilistes à prendre de nouvelles habitudes dès la semaine prochaine. Crispations en perspective. La métropole du Grand Nancy prend les devants : des hôtes et hôtesses, reconnaissables à leur gilet orange, ont commencé ce jeudi à distribuer 16.000 flyers aux heures de pointes pour informer les automobilistes.

De nouveaux sens de circulation à respecter dès le 27 juin - Métropole du Grand Nancy

Sens de circulation

Que se passe-t-il à partir de mardi prochain ? Des sens de circulation seront inversés, notamment boulevard du Recteur Senn (celui qui passe devant France Bleu Lorraine) ou encore rue de Phalsbourg. Sur le boulevard de l'Insurrection du Ghetto de Varsovie, la circulation sera ouverte, elle, dans les deux sens au lieu d'un seul actuellement.

Pont des Fusillés réduit de moitié

Le changement le plus important concerne le pont des Fusillés, entre le quartier Montdésert et le centre-ville. Il ne comptera plus qu'un seul sens de circulation : vers le centre-ville. Les accès piétons et vélos seront maintenus. Et ce sera comme ça jusqu'à fin 2018. A terme, le pont sera raccourci de moitié pour permettre un meilleur accès vers la gare.

Tous ces travaux font partie d'une nouvelle phase d'aménagement de l'Ecoquartier Nancy Grand Coeur. Sur près de 12 ha : 900 logements et 50.000 m2 de bureaux. Les premiers habitants et les premiers travailleurs doivent arriver à l'automne.