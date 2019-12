Le plan de viabilité hivernal opérationnel à Epinal

Epinal

" Etre prêt à faire face à n'importe quelle condition d'enneigement". C'est le Leitmotiv de Patrick Nardin. Le 1er maire-adjoint souligne l'importance de l'articulation du plan autour de 4 priorités quotidiennes. D'abord les voies principales, comme les entrées de la ville, l'accès à l'hôpital et aux 27 écoles ainsi que les couloirs de bus. Puis les axes secondaires, les voiries de lotissement et enfin celles de secteurs environnementaux sensibles.

Une mobilisation humaine et matérielle

110 agents communaux sont mobilisables tous les jours selon les besoins et les conditions d'enneigement de 4h00 à 6h00 du matin. La ville dispose de 7 saleuses lourdes et d'autant d'engins plus légers notamment pour rendre praticable les pistes cyclables. 600 tonnes de sel sont d'ores et déjà stockés a l'abri pour entamer la saison. L'année dernière 220 tonnes ont été consommées pour une dizaine de jours d'intervention. Mais la consommation peu atteindre 1000 tonnes en cas de fortes chutes de neige. Un investissement non négligeable à hauteur de 90 euros la tonne en achat groupé avec la communauté d'agglomeration.

La ville rappelle que c'est au propriétaire ou au locataire de déneiger le trottoir devant son domicile et que sa responsabilité civile est engagée en cas d'accident