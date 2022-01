Le plan faubourg d’Avignon est-il accidentogène ?

Le "collectif contre le plan faubourg" d’Avignon estime qu’en provoquant des embouteillages là où il n’y en avait pas, au lieu d’apaiser la ville, le plan faubourg de la municipalité agace et conduit à des énervements préjudiciables au bon vivre-ensemble.

À Avignon le plan faubourg imaginé par la mairie pour "vivre autrement votre quartier" provoque des réactions variées. Certaines sont positives, d'autres mitigées voire exaspérées. Dans cette dernière catégorie, les membres du "collectif contre le plan faubourg". Ce collectif a organisé son "fil de la mobilité".

Compter les voitures et chronométrer les feux

Installé au carrefour de la route de Tarascon et du boulevard Gambetta le groupe de riverains en colère a filmé l'embouteillage des heures de pointe et mesuré les taux de pollution. Les résultats seront connus dans les prochaines heures et disponibles sur la page Facebook du collectif. Ce qui est déjà connu, c’est la durée du feu tricolore installé là : vert pendant 12 secondes, rouge pendant 1 minute 50.

Contre les non-sens

Le collectif ne s'oppose pas au développement des pistes cyclables, mais à la mise en sens unique de certaines artères. Le collectif critique aussi un effet indésirable de ce plan faubourg : en modifiant les sens de circulation entre les remparts et la rocade, il dévie le trafic vers des rues qui ne sont pas adaptées.

Pas d’accord de l'autorité de régulation des transports

Autre cheval de bataille du collectif, la mise en sens unique et opposé des boulevard Monod et Sixte-Isnard. Une mesure que la mairie a dû retarder en l'absence d'accord de l'autorité de régulation des transports. Un point soulevé par un des membres du collectif.