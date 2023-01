Le plan faubourgs d'Avignon ne convainc toujours pas un an après sa mise en service 

À Avignon, le plan faubourgs est en vigueur depuis un an. Dans un secteur qui se situe entre les remparts et la rocade, entre Champfleury et l'avenue Pierre Sémard, il avait pour but de diminuer le trafic automobile et la pollution en modifiant la circulation. De nombreuses rues sont passées à sens unique, ce qui a provoqué de gros bouchons au lancement du plan.

Un an plus tard, tout le monde ou presque, opposants comme défenseurs du plan font le constat qu'en effet, la circulation a globalement diminué. L'adjoint à la ville apaisée et respirable, Fabrice Martinez-Tocabens, évoque 130.000 véhicules qui chaque jour entraient ou sortaient des faubourgs. Aujourd'hui, ce chiffre a diminué de 60%, faisant tomber à 50 ou 60.000 véhicules quotidiens. Dans le même temps, selon les rues et d'après la mairie, l'utilisation du vélo a bondi de 50%.

Beaucoup de temps perdu pour les infirmières à domicile

De leur côté, les infirmières libérales ont vu leurs conditions de travail se dégrader, à l'image de Sylviane Sevilla, qui travaille depuis 20 ans entre les quartiers Monclar et Saint-Ruf. Chaque jour, elle va voir une trentaine de patients. Dans trois mois, Sylviane prendra sa retraite. Une fin de carrière gâchée, dit-elle, par le plan faubourgs et les 15 km supplémentaires qu'elle passe chaque jour dans sa voiture.

"On fait des tours et des huit, raconte-t-elle. On va à un endroit, on refait un huit. On n'arrête pas de rouler et de chercher des places. Je n'en peux plus". Sylviane reconnaît que la circulation s'est fluidifiée. Mais les trajets sont devenus des casse-têtes avec tous les nouveaux sens interdits. "On fait déjà 5 km a pied par jour, poursuit-elle. On monte 30 étages par jour, on ne peut pas passer notre temps à pied. Donc on fait comme on peut, ça fait de l'essence en plus et du temps en moins passé auprès des patients".

Pour ses collègues qui ne partiront pas à la retraite tout de suite, Sylviane Sevilla suggère à la mairie d'Avignon une modification à la marge du plan faubourgs : que le personnel médical puisse emprunter les voies réservées aux bus ou aux vélos, au même titre que les ambulances.

Moins de voitures et plus de calme pour une partie des riverains

Au sein de l'association des quatre boulevards (les boulevards Jules Ferry, Monod, Sixte-Isnard et 1e DB), les riverains sont ravis de ce plan faubourg. La circulation avait largement augmenté après les travaux du tram. Mais depuis janvier dernier, "on a retrouvé des rues beaucoup plus calmes, on peut à nouveau profiter de nos jardins sans les concerts de klaxons, on peut sortir de chez nous en toute sécurité" se réjouit Valérie Villette, la présidente de l'association.

La pharmacie de la Trillade à Avignon, au bord du dépôt de bilan © Radio France - Camille Labrousse

Avenue de la Trillade aussi, il y a moins de voitures. D'ailleurs, il n'y en a plus estime Valérie Defert, la pharmacienne du secteur. "C'est devenu un désert, un no man's land". La commerçante s'apprête à déposer le bilan, après avoir perdu la moitié de son chiffre d'affaire. Elle avait 150 clients par jour, elle n'en a plus que 30. "Je suis fatiguée moralement et physiquement", poursuit-elle, soutenue par ses clients et les dizaines de petits mots laissés dans un livre d'or pour l'occasion.

