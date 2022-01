VIDÉO - Le plan Faubourgs d'Avignon "crée plus de problèmes qu'il n'en résout" pour EELV

Le plan Faubourgs, lancé par la ville d'Avignon dans les quartiers sud de la ville, et qui provoque une saturation de l'avenue Saint-Ruf à l'heure de pointe, a été mis en place "trop tôt", estime Jean-Pierre Cervantès. Sur France Bleu Vaucluse ce vendredi matin, l'élu Europe Écologie-Les Verts salue "le courage de la mairie de vouloir réduire le transit dans les faubourgs". Mais il estime qu'il aurait d'abord fallu mettre en place des mesures pour réduire la circulation.

"Quand tout est bouché, changer d'un côté près de l'autre, c'est simplement des vases communicants : certains sont contents parce qu'elle a un peu moins d'un côté et il y en a qui sont mécontents parce qu'on n'a plus de l'autre côté. Et au bout du bout, je pense que ce plan crée finalement peut-être plus de problèmes qu'il n'en résout", détaille Jean-Pierre Cervantès.

Ligne 2 du tram, parking relais, gratuité des transports en commun

La vraie question, selon lui, c'est de "réduire la circulation". "Il y a déjà la ligne 1 du tram, mais il faut la ligne 2. Il faut aussi en urgence des parkings relais. Et le Grand Avignon doit aussi faire son possible pour que ce soit ça soit résolu. Il faut que l'Etat prenne ses responsabilités et réduise le transit des poids lourds sur la rocade", avance-t-il. "Et puis, nous, insiste le représentant EELV dans le département, nous préconisons depuis très longtemps la gratuité des transports en commun. Dans toutes les villes qui l'ont mis en place, on a vu que ça augmentait la fréquentation des transports".