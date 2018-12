Le plan hivernal déclenché sur les 4000 kms de route du Tarn

Brassac, France

La neige se fait encore attendre, mais les services des routes sont déjà sur le pied de guerre. Le département du Tarn vient d'enclencher son plan hivernal sur les 4 150 kms de routes du département. Près de 263 agents sont mobilisés sept jours sur sept, avec 45 camions et chasse-neige pour sécuriser les routes enneigées ou verglacées. Comme ici sur l'un des 33 centres d'exploitation du département, à Brassac, au pied des Monts de Lacaune.

2 370 tonnes de sel stockés

Les deux chasse-neige manœuvrent, sous les yeux de Philippe Cote, le chef du centre d'exploitation des routes de Brassac. "Tout le matériel est prêt, le sel, on a 160 tonnes en stock en permanence. En cas de neige, on est dès 5 heures du matin sur les routes, pour dégager en priorité Brassac Castres, pour faire en sorte que les gens qui descendent travailler sur Castres puissent le faire en toute sécurité" explique le chef d’exploitation qui quand il est d’astreinte fait sa tournée des routes du secteur dès 4h et demi du matin.

Le mot d’ordre, c’est l’anticipation, avec des bulletins de prévision météo très précis, et une inspection de terrain, car sur les 30 centres d’exploitation du département, chacun connait les routes de son secteur mètre par mètre.

Les déneigeuses du centre des routes de Brassac sont prêtes à intervenir © Radio France - Olivier Lebrun

"Si le chef d’astreinte nous dit de sortir dès 4h et demi du matin, nous on est opérationnels dès 4h et demi. Les véhicules sont en place, les saleuses chargées, explique Philippe Caretto, agent des routes au centre de Brassac. "Et on démarre, on commence par les routes de première catégorie, la D622 côté Castres et côté Lacaune pour évacuer la neige le plus rapidement possible et permettre à tous les charcutiers, tous les transporteurs de circuler en sécurité. On sale à partir du moment où il y a des températures négatives, - 2, -3°, cela peut arriver de saler à 2 ou 3° en positif aussi. On sale jusqu’à -7, -8°. Au-delà, on met de la saumure."

La "route chauffante" comme un grille-pain

De gros moyens sont engagés. Au total, 45 camions et chasse-neige sillonnent les routes du Tarn. Trente-deux sont équipés de saleuses. Le département du Tarn sort sa "botte secrète" : la "route chauffante", un dispositif expérimental installé à l’entrée de Lacaune.

"On a un secteur qu’on a équipé de capteurs et de fils électrique pour mettre hors gel ce tronçon de route où même quand il faisait +5 ou +6° ailleurs, là il y avait du verglas, explique Daniel Vialelle, chargé des routes au Conseil départemental. "Donc il y a des capteurs, entre la température de l’air, le taux d’humidité, la température de la chaussée, ils déclenchent ou pas l’allumage de ces fils électriques qui vont chauffer, à 1 ou 2°, juste mettre hors gel la route verglacée."

Les conditions de circulation en temps réel

Route hors-gel, enneigée ou verglacée, surtout informez-vous avant de partir. Les informations sur les conditions de circulation sont réactualisées en permanence sur le site www. tarn.fr.