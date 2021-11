Le "plus beau paquebot du monde" le "Queen Mary 2" en escale à Cherbourg-en-Cotentin ce mardi 30 novembre

Le retour du "Queen Mary 2" à Cherbourg-en-Cotentin ce mardi 30 novembre 2021. Après plus d'un an et demi sans aucune croisière commerciale à cause du contexte sanitaire, le Queen Mary 2 a embarqué ses premiers passagers hier le 28 novembre.

La croisière du "Queen Mary 2" s'effectue dans le cadre d'un voyage de 3 nuits au départ de Southampton et avec unique escale Cherbourg ce mardi 30 novembre. Le navire continuera ensuite avec des croisières transatlantiques, vers les Caraïbes et les Canaries ainsi qu'en Europe du Nord. Le Queen Mary 2 est attendu au quai de France à 7h00. Son départ est programmé à 19h00.

Après une escale annulée en septembre, il sera là et bel et bien là !

Au mois de septembre dernier ce géant des mers, construit par les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, a passé un mois en arrêt technique à Brest. Plusieurs réparations et vérifications ont été faites au niveau des propulseurs, des stabilisateurs mais aussi de la tôlerie dans les aménagements, du carénage et de la peinture. Il aurait dû venir à Cherbourg le 23 septembre mais l'escale avait été annulée et reportée à ce mardi 30 novembre.

115 mégawatts de puissance électrique sont produits à bord de quoi éclairer une ville de 250 000 habitants. © Radio France - Eric Delors

Le "plus beau paquebot du monde"

On dit du "Queen Mary 2" que c'est le "plus beau paquebot du monde" en tout cas il est très imposant avec ses 345 m de long, 41,72 m de haut (équivalent de 23 étages) et 148 528 tonnes. Il peut accueillir 2600 passagers dans 1300 cabines. 115 mégawatts de puissance électrique sont produits à bord, de quoi éclairer une ville de 250 000 habitants. A bord : une discothèque, un pub, dix restaurants dont un signé d’un chef étoilé, vingt bars et lounges…, une salle de danse où joue un orchestre tous les soirs, une bibliothèque, un théâtre de 934 places, 37 ascenseurs dont deux en verre, une piscine couverte, deux découvertes, plusieurs jacuzzis, deux terrains de tennis, un simulateur de golf…Mais aussi des escaliers habillés de cristal Swarovski, une vaste promenade en bord de mer, des ascenseurs offrant une vue panoramique sur l’extérieur des ponts 7 à 16, des cabines modulables, des cabines terrasse, des suites et même des suites « yacht club » qui offrent des services exclusifs, un casino, un cinéma interactif.

Le paquebot peut accueillir 2600 passagers © Radio France - Eric Delors

Le "Queen Mary 2" a été mis en service le 12 janvier 2004, pour un budget de 620 millions d’euros. Il était déjà venue en escale inaugurale à Cherbourg.

Pour suivre le départ du paquebot en fin de journée, le public peut se rendre sur la jetée du port Chantereyne et sur le parking proche du Redoutable.

Le paquebot de la Cunard sera de retour à Cherbourg le 19 mars prochain au cours d'une transatlantique.